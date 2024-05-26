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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Объединение «Гжель» продолжает завоевывать рынок Китая

editor
By editor
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гжель-кузнецовский-фарфор

Объединение «Гжель» успешно представило свою продукцию на Российско-Китайском ЭКСПО, которое проходило с 17 по 21 мая в Харбине, Китай. Это важная торгово-промышленная платформа, способствующая расширению и диверсификации партнерства между Россией и Китаем.

На выставке были представлены стенды российских и китайских компаний, экспозиции субъектов Российской Федерации и провинций Китая. В рамках стенда Объединение «Гжель» впервые представило, помимо традиционных изделий, премиальные коллекции из костяного фарфора, что вызвало неподдельный интерес со стороны аудитории Китая.

«Участие в ЭКСПО позволило оценить потенциал сотрудничества с китайскими ритейлерами и выйти на прямой контакт с дистрибьюторами Харбина. На выставке Объединение «Гжель» было представлено новым торговым домом «Кузнецовский фарфор», официальная регистрация которого в ближайшее время будет завершена, что даст возможность представления продукции на таких популярных торговых платформах как Tao Bao, Tmall и JD, которые являются ключевыми точками онлайн-торговли в Китае», – отмечает коммерческий директор Объединения «Гжель» Сергей Генералов.

Название торгового знака было выбрано не случайно. Объединение «Гжель» построено на месте первых фарфоровых фабрик, с которых началось развитие дальнейшей фарфоровой империи Кузнецовых.

По итогам участия в ЭКСПО Объединение «Гжель» достигло договоренностей с двумя крупными дистрибьюторами из провинции Харбин, один из которых представляет не только магазины фарфора, но и туристические торговые точки. Ближайшая отправка продукции на территорию Китая запланирована до конца мая.

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