Объединение «Гжель» продолжает завоевывать рынок Китая

Объединение «Гжель» успешно представило свою продукцию на Российско-Китайском ЭКСПО, которое проходило с 17 по 21 мая в Харбине, Китай. Это важная торгово-промышленная платформа, способствующая расширению и диверсификации партнерства между Россией и Китаем.

На выставке были представлены стенды российских и китайских компаний, экспозиции субъектов Российской Федерации и провинций Китая. В рамках стенда Объединение «Гжель» впервые представило, помимо традиционных изделий, премиальные коллекции из костяного фарфора, что вызвало неподдельный интерес со стороны аудитории Китая.

«Участие в ЭКСПО позволило оценить потенциал сотрудничества с китайскими ритейлерами и выйти на прямой контакт с дистрибьюторами Харбина. На выставке Объединение «Гжель» было представлено новым торговым домом «Кузнецовский фарфор», официальная регистрация которого в ближайшее время будет завершена, что даст возможность представления продукции на таких популярных торговых платформах как Tao Bao, Tmall и JD, которые являются ключевыми точками онлайн-торговли в Китае», – отмечает коммерческий директор Объединения «Гжель» Сергей Генералов.

Название торгового знака было выбрано не случайно. Объединение «Гжель» построено на месте первых фарфоровых фабрик, с которых началось развитие дальнейшей фарфоровой империи Кузнецовых.

По итогам участия в ЭКСПО Объединение «Гжель» достигло договоренностей с двумя крупными дистрибьюторами из провинции Харбин, один из которых представляет не только магазины фарфора, но и туристические торговые точки. Ближайшая отправка продукции на территорию Китая запланирована до конца мая.