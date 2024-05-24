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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойWWNEWSСтроители АЭС «Аккую» вновь приняли участие в масштабном культурно-социальном некоммерческом проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Строители АЭС «Аккую» вновь приняли участие в масштабном культурно-социальном некоммерческом проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ

editor
By editor
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Новый музыкальный клип от команды АЭС «Аккую» в проекте #музыкавместе на песню «Веселый ветер». «Кто хочет — тот добьётся, кто ищет — тот всегда найдёт!» С таким настроением кипит работа на одной из самых масштабных атомных строек в мире! Новые виды строительной площадки АЭС и искренние эмоции атомщиков ждут вас!

Akkuyu NGS ekibinden «Neşeli Rüzgâr» şarkısı için yeni bir video klip. «Neşeli olan güler, isteyen başarır, arayan her zaman bulur!» Dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden birinde çalışmanın ruh hali bu! NGS inşaat sahasından yeni görüntüler ve nükleer sektör çalışanlarının samimi ve gerçek duyguları sizi bekliyor! İyi seyirler dileriz.

Песня «Веселый ветер» — одно из тех произведений, известность которых сохраняется на протяжении нескольких поколений. Кому из нас неизвестны слова: «Кто весел — тот смеется, кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет?» Эти строки не теряют своей актуальности вот уже столетие, а для кого-то и вовсе стали девизом по жизни. Ну, а мотив этой песни мы узнаем с первых же нот и, вольно-невольно, начинаем ее подпевать.

Кстати, само произведение было написано в 1936 году. Его создавали как один из вариантов главной песни для киноленты «Цирк», но в итоге вошла она в совсем другую кинокартину — «Дети капитана Гранта». А текст и ноты композиции еще перед выходом фильма на экраны страны, летом 1936 года, были напечатаны в газете «Пионерская правда».

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