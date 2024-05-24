Строители АЭС «Аккую» вновь приняли участие в масштабном культурно-социальном некоммерческом проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Новый музыкальный клип от команды АЭС «Аккую» в проекте #музыкавместе на песню «Веселый ветер». «Кто хочет — тот добьётся, кто ищет — тот всегда найдёт!» С таким настроением кипит работа на одной из самых масштабных атомных строек в мире! Новые виды строительной площадки АЭС и искренние эмоции атомщиков ждут вас!

Akkuyu NGS ekibinden «Neşeli Rüzgâr» şarkısı için yeni bir video klip. «Neşeli olan güler, isteyen başarır, arayan her zaman bulur!» Dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden birinde çalışmanın ruh hali bu! NGS inşaat sahasından yeni görüntüler ve nükleer sektör çalışanlarının samimi ve gerçek duyguları sizi bekliyor! İyi seyirler dileriz.

Песня «Веселый ветер» — одно из тех произведений, известность которых сохраняется на протяжении нескольких поколений. Кому из нас неизвестны слова: «Кто весел — тот смеется, кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет?» Эти строки не теряют своей актуальности вот уже столетие, а для кого-то и вовсе стали девизом по жизни. Ну, а мотив этой песни мы узнаем с первых же нот и, вольно-невольно, начинаем ее подпевать.

Кстати, само произведение было написано в 1936 году. Его создавали как один из вариантов главной песни для киноленты «Цирк», но в итоге вошла она в совсем другую кинокартину — «Дети капитана Гранта». А текст и ноты композиции еще перед выходом фильма на экраны страны, летом 1936 года, были напечатаны в газете «Пионерская правда».