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Выставку Музея Победы представили в Таиланде

editor
By editor
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Выставку Музея Победы «Закат Цитадели» показали в Университете Синакхаринвирот в Бангкоке. Выставочный проект был представлен Россотрудничеством во взаимодействии с Посольством России в Таиланде. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Россотрудничества в Таиланде.

Посол России в Королевстве Таиланд Евгений Томихин и представитель Россотрудничества в Таиланде Александр Сидоров продемонстрировали выставку музея на Поклонной горе делегатам, среди которых были специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Гости увидели экспозицию, посвященную героической победе Красной армии в Курской битве. Выставка рассказывает о хронологии боев на Огненной дуге, значении битвы и ее героях, охватывает период от подготовки к сражению до праздничного салюта. На выставке представлено около 200 материалов из фондов Музея Победы. Это десятки фотографий боевых действий и героев Курской битвы, карты и документы, агитационные плакаты, рисунки фронтовых художников, письма, оцифрованные изображения личных вещей участников битвы.

«Это действительно грандиозная битва, развернувшаяся в Курске за два года до Победы советского народа в войне. Для меня особенно интересны воспоминания участников и письма с фронта», — поделился впечатлениями ректор университета Чонлавит Тиенратит.

Кроме того, в рамках мероприятия Михаил Швыдкой выступил перед студентами истории, политологии, социологии и географии с лекцией о трансформации советской исторической культуры в современную эпоху. Часть выступления была посвящена вопросам самоопределения народа, национальной идентичности и традиционным культурным ценностям.

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