Российские фильмы украсили кинофестиваль VI ECG Film Festival в Великобритании

Марат Ахмеджанов с Мэром Ромфорда и его женой

В рамках VI ECG Film Festival в Великобритании 25 мая состоялся зрелищный показ прекрасных российских фильмов, проливающий свет на разнообразие кинематографии России.

ECG Film Festival, основанный в Лондоне в 2019 году некоммерческой организацией Eurasian Creative Guild, продолжает свою миссию по продвижению искусства и культуры евразийского региона, объединяя СНГ и Великобританию через творчество. В 2024 году на него было подано около 100 фильмов из 22 стран.

В эту субботу, 25 мая, британская публика имела возможность насладиться вне конкурсным показом кино из России благодаря сотрудничеству с организатором кинофестиваля SIFFA Любви Балаговой-Кандур. Семейная комедия «Испытание Аулом», военная драма «Мария. Спасти Москву», документальный фильм о знаменитом поэте Вознесенском «3723 Вознесенский», и история любви, разворачивающаяся в фильме «Черкес» в Иордании в 1900 году – каждый фильм нес в себе уникальные истории, захватывающие внимание зрителей.

Любовь Балагова с продюсером фильма «Король говорит» Полом Бретт

Показ картин проходил в кинотеатре Premier Cinema в Ромфорде, предоставив возможность зрителям погрузиться в разнообразие кинематографии России и увидеть мир глазами российских режиссеров.

«Кинофестиваль ECG Film Festival стал значимым международным культурным событием, объединяющим таланты из различных уголков мира. Показ российских фильмов на нашем фестивале — это еще один шаг в направлении расширения горизонтов и понимания разнообразия кинематографии. Творчество продолжает служить мостом между странами», — прокомментировал основатель кинофестиваля Марат Ахмеджанов.

Участники VI ECG Film Festival являются творческие деятели из Италии, Казахстана, Польши, России, Кыргызстана, Австрии, Узбекистана и других стран. Известные режиссеры и продюсеры Пол Бретт, Кэти Тайсон, Кэмми Дарвейш, Мередит Бретт уже посетили фестиваль.

В числе почетных гостей присутствовал мэр Ромфорда, Герри О’Салливан.