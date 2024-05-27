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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Российские фильмы украсили кинофестиваль VI ECG Film Festival в Великобритании

editor
By editor
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Марат-Ахмеджанов-с-Мэром-Ромфорда-и-его-женой

Марат Ахмеджанов с Мэром Ромфорда и его женой

В рамках VI ECG Film Festival в Великобритании 25 мая состоялся зрелищный показ прекрасных российских фильмов, проливающий свет на разнообразие кинематографии России.

ECG Film Festival, основанный в Лондоне в 2019 году некоммерческой организацией Eurasian Creative Guild, продолжает свою миссию по продвижению искусства и культуры евразийского региона, объединяя СНГ и Великобританию через творчество. В 2024 году на него было подано около 100 фильмов из 22 стран.

В эту субботу, 25 мая, британская публика имела возможность насладиться вне конкурсным показом кино из России благодаря сотрудничеству с организатором кинофестиваля SIFFA Любви Балаговой-Кандур. Семейная комедия «Испытание Аулом», военная драма «Мария. Спасти Москву», документальный фильм о знаменитом поэте Вознесенском «3723 Вознесенский», и история любви, разворачивающаяся в фильме «Черкес» в Иордании в 1900 году – каждый фильм нес в себе уникальные истории, захватывающие внимание зрителей.

Любовь-Балагова-с-продюсером-фильма-Король-говорит-Полом-Бретт

Любовь Балагова с продюсером фильма «Король говорит» Полом Бретт

Показ картин проходил в кинотеатре Premier Cinema в Ромфорде, предоставив возможность зрителям погрузиться в разнообразие кинематографии России и увидеть мир глазами российских режиссеров.

«Кинофестиваль ECG Film Festival стал значимым международным культурным событием, объединяющим таланты из различных уголков мира. Показ российских фильмов на нашем фестивале — это еще один шаг в направлении расширения горизонтов и понимания разнообразия кинематографии. Творчество продолжает служить мостом между странами», — прокомментировал основатель кинофестиваля Марат Ахмеджанов.

Участники VI ECG Film Festival являются творческие деятели из Италии, Казахстана, Польши, России, Кыргызстана, Австрии, Узбекистана и других стран. Известные режиссеры и продюсеры Пол Бретт, Кэти Тайсон, Кэмми Дарвейш, Мередит Бретт уже посетили фестиваль.
В числе почетных гостей присутствовал мэр Ромфорда, Герри О’Салливан.

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