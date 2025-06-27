«Обещай 2.0»: Oleg Skok, MOREBOY и VrumVrum переосмыслили трек 2024-го

Представленный в преддверии выпускных ремикс «Обещай 2.0» — это воспоминания о встрече бывших влюбленных в момент, когда их взгляды встретились в последнем танце.

Трек основан на реальных событиях из жизни музыканта и блогера Oleg Skok. Песня рассказывает о том, как Олег отказался от предложения руки и сердца своей девушки на их свадьбе, осознав, что на самом деле она любит другого. Трудно поверить, но артист оказался прав: всего через несколько часов его бывшая невеста без раздумий согласилась выйти замуж за того самого парня.

Этот драматичный случай и лег в основу лирики «Обещай 2.0». Обломки лживых фраз и неразделенные чувства — все это послужило сюжетом этой невероятно эмоциональной песни.