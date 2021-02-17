Шесть подмосковных творческих коллективов выступят в парке «Патриот» на концерте, посвященном Дню защитника Отечества

22 февраля 2021 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В праздничном концерте примут участие шесть творческих коллективов из трех муниципальных образований Московской области.

Одинцовский городской округ представят Ансамбль популярной русской и казачьей песни «Веселая кадриль» (руководитель – Любовь Терещенко) и Народный молодежный театр «Крылья» (руководитель – Ольга Кобецкая).

От городского округа Истра выступят Ансамбль русской песни «Ярило» (руководитель – Александр Ярило), Народный коллектив «Ансамбль мажореток-барабанщиц» (руководитель – Лилия Быкова) и Народный коллектив «Подмосковный ансамбль песни и танца «Истра» им. В.А. Ширшова» (руководитель – Александр Терешин).

Городской округ Химки делегирует на концерт студентов отдела «Эстрадное пение» Московского Губернского колледжа искусств.

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