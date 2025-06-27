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Жасмин представила новую песню «Ты и я»: искреннюю историю о доверии и любви

editor
By editor
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Жасмин - Ты и я

Популярная певица Жасмин выпустила долгожданную премьеру своей новой песни «Ты и я», которая с сегодняшнего дня уже доступна на всех музыкальных платформах.

Текст песни написала Марина Якубовская, а музыку — Вячеслав Бодолика. Это не первое успешное сотрудничество Жасмин с талантливыми авторами, чьи композиции неоднократно находили отклик у публики и становились хитами. Новая песня «Ты и я» стала особенным проектом для артистки. По словам певицы она отражает глубокую связь между двумя людьми. Вдохновение для создания композиции пришло из личных переживаний Жасмин и её понимания как важны искренняя любовь и доверие в отношениях.

– Эта песня предназначена для всех, кто верит в силу любви и ищет напоминание о ее вечной ценности, — говорит певица. — Мне кажется нам удалось передать особое настроение, искреннюю нежность и глубокую эмоциональность. Надеюсь, что эта композиция найдет отклик в сердцах слушателей и напомнит о том, что настоящая любовь всегда стоит того, чтобы ее ценить и беречь.

Процесс записи песни прошел в насыщенной творческой атмосфере с участием профессиональной команды: музыкантов, аранжировщиков и звукорежиссеров. В результате получилась нежная композиция с мягкими акустическими инструментами, гармоничной мелодией и уютной атмосферой, передающей тепло и искренность чувств.

По традиции, Жасмин предварительно представила новую композицию своим близким: детям и супругу. Они внимательно прослушали песню, оценив её мелодичность, искренность исполнения и потенциал стать популярным хитом. Поддержка и пожелания успеха со стороны близких вдохновили певицу продолжать работу над проектом и уверенно двигаться к его успешному релизу.

За день до долгожданного релиза Жасмин с большим вдохновением приступила к съемкам клипа на песню «Ты и я». Этот видеоролик должен стать ярким визуальным дополнением к музыкальной истории. Премьера клипа состоится в июле 2025 года и обещает стать настоящим событием для поклонников творчества артистки. Кроме того, певица уже готовится к живым выступлениям с исполнением новой композиции.

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