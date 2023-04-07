Валерий Гергиев выступит в Красноярске

22 апреля на сцене Большого зала Краснояркой филармонии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева. Концерт состоится в рамках XХII Московского Пасхального фестиваля.

XХII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая 2023 года. Он состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В новом сезоне Пасхальный фестиваль вновь восхитит зрителей обширной географией и насыщенными программами — Симфонической, Хоровой и Звонильной. Неизменными остаются и его главные принципы: благотворительная, образовательная, просветительская деятельность и патриотизм. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева по-прежнему ждет насыщенный маршрут.

За 24 дня музыканты и маэстро планируют преодолеть на чартерном поезде около 16 000 километров пути и выступить более чем в 30 городах России.

Организатором концерта в Красноярске выступает Красноярская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

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