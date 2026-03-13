1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Обманщица Луна»: новая шансонная баллада Виктора Трегубова

«Обманщица Луна»: новая шансонная баллада Виктора Трегубова

By T2
виктор трегубов - обманщица луна

Популярный шансонье Виктор Трегубов представил новую композицию «Обманщица Луна» – лиричную и эмоциональную песню о предательстве, одиночестве и странном притяжении ночного света, который становится для героя одновременно собеседником и судьёй.

В основе песни – классический для жанра сюжет: герой переживает измену и ищет утешение в ночи. Луна в тексте выступает не просто романтическим символом, а почти мистическим персонажем. Она одновременно раскрывает правду и ранит героя – «обманщица», которая холодным светом вытаскивает на поверхность болезненную истину. В припеве появляется характерный для шансона мотив бегства – герой словно уходит от прошлого, поднимаясь «по крышам» навстречу холодному свету, который становится его новым ориентиром.

Музыкально композиция выдержана в узнаваемой стилистике современного русского шансона. Основу аранжировки составляет ритмическая партия ударных, задающая движение песни. Поверх неё выстроены мягкие синтезаторные подкладки, создающие атмосферу ночного города и усиливающие меланхоличное настроение текста. Такой баланс акустики и электронных тембров придаёт песне современное звучание, не разрушая при этом традиционную интонацию жанра.

Вокальная подача Трегубова остаётся главным выразительным инструментом композиции: немного хриплый, эмоционально сдержанный голос передаёт внутреннюю драму героя без излишнего пафоса. Благодаря этому «Обманщица Луна» звучит как исповедальная история – простая по форме, но точная по настроению.

Новая песня органично вписывается в репертуар артиста и, вероятно, найдёт отклик у слушателей, которые ценят в шансоне прежде всего искренность, драматургию текста и узнаваемую атмосферу ночных историй о любви и разочаровании.

