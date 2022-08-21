Обновился состав Архитектурного совета города Москвы

В него вошли директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева, руководитель архитектурного бюро KAMEN Иван Греков и главный архитектор ГК «Моспроект-3» Дмитрий Сухов.

«Как вы знаете, мы регулярно обновляем состав Архитектурного совета, чтобы задействовать по максимуму профессионалов, которые помогают делать наш город лучше, много сил и энергии на это тратят, и могут поделиться своим опытом. В этот раз к нам пришли замечательные архитекторы – Иван Греков и Дмитрий Сухов, а также директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева», — пояснил Сергей Кузнецов.

Елизавета Станиславовна Лихачева с 2017 года является директором Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Под ее руководством впервые разработаны и запущены инклюзивные программы к выставкам для незрячих, слабовидящих, глухих и слабослышащих посетителей. Елизавета Станиславна также инициировала создание новой постоянной экспозиции Музея архитектуры «Калязин. Фрески затопленного монастыря», которая открылась в 2020 году.

Под её руководством в музее были организованы такие успешные выставки, как «Архитектура стадионов», «Матвей Казаков и допожарная Москва», «Эпоха модерна», «Шухов. Формула архитектуры», «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет». Также Елизавета Станиславна выступила куратором в таких выставочных проектах как «ВАЛЕРИЙ КОШЛЯКОВ. DOMUS MAXIMA», «Москва. Реальное», сейчас идет подготовка выставки «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.