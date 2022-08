COSMOSCOW 2022 ОБЪЯВЛЯЕТ СПИСОК УЧАСТНИКОВ

10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в этом году пройдет с 15 по 17 сентября 2022 года в Гостином Дворе (Москва, ул. Ильинка, 4) при поддержке официального партнера Tinkoff Private Banking, проекта Lunar от компании Hutton, партнеров Beluga, Tete de Cheval и BORK, объявляет участников.

Свои стенды на ярмарке представят более 65 российских галерей, из них 13 покажут работы зарубежных художников из США, Голландии, Испании, Италии, Франции, Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии. Среди участников: 11.12 GALLERY, a-s-t-r-a, Alina Pinsky Gallery, Artwin Gallery, ARTZIP Gallery, ASKERI GALLERY, Carré d’artistes Moscow, DiDi Gallery, fābula gallery, «Е.К.АртБюро», InArt by Ksenia Podoynitsyna, Iragui, JART GALLERY, галерея К35, Omelchenko Gallery, галерея Osnova, PA Gallery, PENNLAB Gallery, Pogodina Gallery, pop/off/art, галерея Ruarts, Sérene Gallery, Syntax Gallery, галерея «Треугольник», U Contemporary, WHO I AM Gallery, XL Галерея, XL Projects, Агентство. Art Ru, галерея «Алиса», ART & BRUT, галерея «Веллум», «Восточная галерея», галерея «Глаз», «Галерея Люмьер», галерея «Гридчинхолл», галерея «КультПроект», сцена/szena, галерея «Файн Арт».

«Уже скоро пройдет 10-й выпуск Cosmoscow. Это наш юбилейный год. Вновь на одной площадке соберутся галереи современного искусства, а гости Cosmoscow смогут увидеть новые проекты современных авторов и приобрести понравившиеся работы. В этом году мы запускаем новую постоянную секцию Digital, в рамках которой примут участие галереи с проектами, посвященными новым медиа и цифровому искусству, и онлайн-площадки по продаже цифрового искусства, включая NFT. Ярмарка как сложный организм постоянно продолжает меняться и искать новые форматы, чтобы эффективно выстраивать коммуникацию со всеми игроками арт-рынка, выступая важнейшим инструментом для его развития», – говорит Маргарита Пушкина, директор ярмарки Cosmoscow.

Галереи традиционно будут распределены по секциям в зависимости от своей специализации. В секции MAIN принимают участие как молодые, так и уже широко известные галереи с собственным выставочным пространством. FRAME объединяет галереи, которые не имеют постоянного пространства или работают как шоу-рум. Секция EDITIONS включает в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а DESIGN представляет галереи, работающие с современным и коллекционным дизайном. В этом году на ярмарке будет представлена новая постоянная секция DIGITAL, кураторами которой выступит группа Instigators – международный художественно-исследовательский проект, объединивший вокруг нового медиума NFT сообщество художников, кураторов и криптоэнтузиастов с целью построить мост между блокчейном и физическим миром. Еще одна новая секция NETWORK соберет проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.

Секция Frame. U Contemporary. Лидия Жудро, «ЭНТРОПИЯ», 2022

Секция Main. Галерея «Арка» (Владивосток). Маша Ламзина, «Сладкие шарики для бездомной собаки», 2022

Секция Main. сцена/szena. Кирилл Гаршин, «Метафизический заяц и юла», 2022

Секция Digital. VS Gallery. Кирилл Рейв, «Исследователь Спереди», 2017

Секция Design. Art Human Design Studio. Филип Болбуин, Моника Гуггисберг “Red Meteors”, 2021

Секция Editions. ArtTube Editions. Иван Тузов, «Он: я все время думаю о себе», 2022

Секция Frame. ARTZIP Gallery. Таня Пёникер, «Делай что хочешь летом будут мухи», 2022

Секция Main. 11:12 GALLERY. Кирилл Манчунский, «Берёзовая дойка», 2021

Секция Main. Галерея «Алиса». Катерина Лукина, «Пухлая слякоть» из серии «Кабинет второй «Черный сухой хлеб», 2021

Посетителей Cosmoscow 2022 ждут новые работы на стенде галереи Artwin Gallery, которые представят таких художников, как Тима Радя, Артем Филатов, Устина Яковлева.

Специально к ярмарке готовят новые работы Дмитрий Аске (Формат Один), Ольга Чернышева (Iragui), Кирилл Манчунский, Ринат Волигамски (11.12 GALLERY) и Алена Ракова (SAMPLE).

XL Projects представит работы Айдан Салаховой, Александра Повзнера и Романа Сакина. Работы Владислава Ефимова, Яниной Болдыревой можно будет увидеть на стенде PENNLAB Gallery. Прошлогодний победитель приза за «Лучший стенд» – московская галерея сцена/szena – представит моно-стенд Кирилла Гаршина, а галерея WHO I AM Gallery – соло-проект Юлии Агеносовой. Среди иностранных участников на ярмарке можно будет увидеть работы эстонца Марко Мяэтамма (Iragui), жувущего в Венеции уроженца Пекина Джингге Донга (галерея «Треугольник») и француза Жана Кристофа (галерея «Глаз»).

В этом году ярмарка собрала большое количество нестоличных галерей. Участие в ярмарке примет шесть галерей из Санкт-Петербурга. Anna Nova Gallery представит творчество Петра Дьякова и Влада Кулькова, DiDi Gallery покажет работы Александра Кипсоне, Артема Максимова и Евгения Михнова-Войтенко. Marina Gisich Gallery представит на стенде произведения Александра Шишкина-Хокусая, Марии Кошенковой и Ивана Горшкова, а MYTH Gallery соберет стенд с работами Лизы Бобковой, Петра Кирюши и Ульяны Подкорытовой.

Кроме того, на ярмарке можно будет встретить галерею FUTURO (Нижний Новгород) с работами от Андрея Бергера, Даниила Антропова и Сергея Карева, PRO ART`S Gallery (Калуга) – они представят Виктора Пономаренко, Ural Vision Gallery (Екатеринбург) покажут работы Людмилы Барониной и Осипа Тоффа, а галерея «Арка» из Владивостока привезет работы Александра Киряхно и Маши Ламзиной.

Участниками новой секции DIGITAL стали: VS Gallery, которая представит работы Кирилла Рейва и Рината Абдрамахнова; Generative Gallery ознакомит поклонников цифрового искусства с работами Radugadesign, STAIN, ::vtol::, Орхана Маммадова и Яoma Bantik; SAS Metagallery покажет работы Алисы Ножниной, Platon Yurich и Стеллы Лабужской, а также платформа Artocratia.

Кураторы секции – группа Instigators – представят выставочный проект Phygital Is the New Digital, каждый из участников которого (Денис Давыдов, Ута Бекая, Ксения Обуховская, Кирилл Рейв, Дмитрий Шабалин) предпримет попытку ответить на самые актуальные вопросы: чем оправдано использование блокчейн-технологии в искусстве и как художниками понимается связь между цифровыми и физическими объектами.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru