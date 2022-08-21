В Захарово открылся литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»

20 августа в музее-заповеднике А.С. Пушкина и парке Захарово открылся седьмой литературно-музыкальный фестиваль семейного формата «Традиция». В этом году он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Одинцовского городского округа Московской области.

«Традиция» — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов. На один день территория усадьбы и парка Захарово становится литературным пикником под открытым небом, где в разных уголках происходят разнообразные события: музыка, поэзия, литература, философия, история.

Особая атмосфера «гения места» делают «Традицию» уникальным фестивалем — в начале XIX века этой усадьбой владела бабушка Александра Пушкина, и каждое лето с 1805 по 1810 год будущего поэта привозили на отдых в Захарово, где он находился под присмотром няни Арины Родионовны.

Ежегодно фестиваль «Традиция» собирает более 15 000 гостей из Москвы, Подмосковья и других регионов России, тех, кому интересны культуры, искусство и история своей страны. Организаторы предлагают участникам фестиваля переосмыслить взгляд на традицию, чтобы под разными углами показать современность и вместе с этим вечность тех ценностей, которые составляют основу русской культуры — связь времен и поколений.

В этом году на сценических площадках фестиваля проходят более 50 событий. В программе — спектакли, концерты, творческие встречи, поэтические чтения, игры, мастер-классы, ярмарка и лавки с традиционной русской едой.

Для гостей фестиваля — хороводы и кадрили, лекции Захара Прилепина и Эдуарда Боякова, концерт с участием Праздничного хора Данилова монастыря, группы «Калинов Мост», Акима Апачева и Дарьи Фрей, Маши Макаровой («Маша и Медведи»), Евгении Смоляниновой, ансамбля древнерусского певческого искусства «Сирин», Елены Фроловой, коллектива «Казачий кругЪ», Таисии Краснопевцевой, поэтов Дмитря Воденникова, Анны Ревякиной и Анны Долгаревой, группы «Джанго», Петра и Полины Лундстрем и другх исполнителей.

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