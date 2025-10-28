Песни из советских мультфильмов слушают в 25 раз чаще

К Международному дню анимации сервис МТС Музыка проанализировал прослушивания детских песен из советских и современных мультфильмов. Саундтреки к анимационным картинам, созданным во времена СССР, в 25 раз популярнее, чем музыка из новых работ. В топ-3 самых востребованных композиций вошли «Антошка», «Чунга-Чанга» и «Улыбка». Любители подобных песен сосредоточены в Калининградской области, а чаще всего они звучали в мае текущего года. Интерес аудитории к саундтрекам из советских и современных мультфильмов вырос на 64% за последние 12 месяцев (22.04.-22.10.2025 г. к 22.04.-22.10.2024 г.). В 2025 году чаще всего такие песни звучали в мае (11%), июне (10,8%) и апреле (10,3%), а наиболее редко в июле (4,9%), августе (5%) и сентябре (6%).

Музыку из мультипликационных фильмов, выпущенных во времена СССР, слушают в 25 раз больше, чем из новых картин. В топ-50 самых популярных треков вошли только 5 современных песен, в общем рейтинге они занимают места с 40 позиции.

Самые востребованные детские песни из мультфильмов:

«Антошка», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (из м/ф «Антошка»)

«Чунга-Чанга», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (из м/ф «Катерок»)

«Улыбка», Клара Румянова (из м/ф «Крошка Енот»)

«Песенка крокодила Гены», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Сергей Парамонов (из м/ф «Чебурашка»)

«Если добрый ты», Александр Калягин, инструментальный ансамбль «Мелодия» (из м/ф «День рождения кота Леопольда»)

«Песенка о лете», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (из м/ф «Дед Мороз и лето»)

«Песня мамонтёнка», Клара Румянова (из м/ф «Мама для мамонтёнка»)

«Неприятность эту мы переживём», Александр Калягин, инструментальный ансамбль «Мелодия» (из м/ф «Приключения кота Леопольда»)

«Песенка Львёнка и Черепахи», Олег Анофриев (из м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню»)

«Серенада Трубадура», Муслим Магомаев, Геннадий Гладков (из м/ф «По следам Бременских музыкантов»)

Топ-5 детских песен из современных мультфильмов:

«Три кота», Дмитрий Высоцкий (из м/ф «Три кота»)

«Мастер Беспорядка», Сергей Васильев, Марина Ланда (из м/ф «Смешарики»)

«Тема Медведя», Василий Богатырев (из м/ф «Маша и медведь»)

«Акуна Матата», Михаил Хрусталев, Иван Моховиков, Станислав Беляев, Давид Хиникадзе (из м/ф «Король лев»)

«Самая первая мелодия», Ярослава Сердобольская (из м/ф «Смешарики»)

По соотношению числа прослушиваний к количеству пользователей пальма первенства у Калининградской области (58%). За ней – Республики Саха (35%). Бронза досталась Краснодарскому краю (34,5%). Нижегородская область (31%) и Москва (22%) занимают четвертое и пятое место соответственно.