Песни из советских мультфильмов слушают в 25 раз чаще

Изображение: нейросеть

К Международному дню анимации сервис МТС Музыка проанализировал прослушивания детских песен из советских и современных мультфильмов. Саундтреки к анимационным картинам, созданным во времена СССР, в 25 раз популярнее, чем музыка из новых работ. В топ-3 самых востребованных композиций вошли «Антошка», «Чунга-Чанга» и «Улыбка». Любители подобных песен сосредоточены в Калининградской области, а чаще всего они звучали в мае текущего года. Интерес аудитории к саундтрекам из советских и современных мультфильмов вырос на 64% за последние 12 месяцев (22.04.-22.10.2025 г. к 22.04.-22.10.2024 г.). В 2025 году чаще всего такие песни звучали в мае (11%), июне (10,8%) и апреле (10,3%), а наиболее редко в июле (4,9%), августе (5%) и сентябре (6%).

Музыку из мультипликационных фильмов, выпущенных во времена СССР, слушают в 25 раз больше, чем из новых картин. В топ-50 самых популярных треков вошли только 5 современных песен, в общем рейтинге они занимают места с 40 позиции.

Самые востребованные детские песни из мультфильмов:

  • «Антошка», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (из м/ф «Антошка»)
  • «Чунга-Чанга», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (из м/ф «Катерок»)
  • «Улыбка», Клара Румянова (из м/ф «Крошка Енот»)
  • «Песенка крокодила Гены», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Сергей Парамонов (из м/ф «Чебурашка»)
  • «Если добрый ты», Александр Калягин, инструментальный ансамбль «Мелодия» (из м/ф «День рождения кота Леопольда»)
  • «Песенка о лете», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (из м/ф «Дед Мороз и лето»)
  • «Песня мамонтёнка», Клара Румянова (из м/ф «Мама для мамонтёнка»)
  • «Неприятность эту мы переживём», Александр Калягин, инструментальный ансамбль «Мелодия» (из м/ф «Приключения кота Леопольда»)
  • «Песенка Львёнка и Черепахи», Олег Анофриев (из м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню»)
  • «Серенада Трубадура», Муслим Магомаев, Геннадий Гладков (из м/ф «По следам Бременских музыкантов»)

Топ-5  детских песен из современных мультфильмов:

  • «Три кота», Дмитрий Высоцкий (из м/ф «Три кота»)
  • «Мастер Беспорядка», Сергей Васильев, Марина Ланда (из м/ф «Смешарики»)
  • «Тема Медведя», Василий Богатырев  (из м/ф «Маша и медведь»)
  • «Акуна Матата», Михаил Хрусталев, Иван Моховиков, Станислав Беляев, Давид Хиникадзе (из м/ф «Король лев»)
  • «Самая первая мелодия», Ярослава Сердобольская (из м/ф «Смешарики»)

По соотношению числа прослушиваний к количеству пользователей пальма первенства у Калининградской области (58%). За ней – Республики Саха (35%). Бронза досталась Краснодарскому краю (34,5%). Нижегородская область (31%) и Москва (22%) занимают четвертое и пятое место соответственно.

