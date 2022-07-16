«Диджитал сервисы глазами современных художников»: МТС проводит выставку в парках Москвы

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов открыла выставку картин, посвященную роли цифровых технологий в современной жизни. Выставка «Диджитал сервисы глазами художников» проходит в парках Москвы, картины экспозиции также размещены на специальном сайте, откуда их можно скачать на телефон.

В рамках выставки «Диджитал сервисы глазами художников» восемь современных художников рассуждают о том, какое место занимают цифровые технологии в жизни человека, и представляют, как могут выглядеть кино, музыка и интернет – основные продукты, которые входят в подписку МТС Premium. Художники, принявшие участие в проекте, работают в разных жанрах и техниках, поэтому каждый зритель сможет найти картину, которая ему понравится, и скачать ее себе на телефон.

Выставка проходит с 15 июля по 14 августа в четырех парках Москвы: Музеон, Ходынское поле, Красная Пресня и Сад им. Баумана. Те, кто не сможет лично побывать на выставке, увидят работы на HYPERLINK «https://art.mts.ru/» art.mts.ru (там же они найдут и работы авторов, которые не вошли в офлайн экспозицию).

Участники выставки:

Антон Бунденко – художник-экспериментатор, работающий над вопросом идентификации человека в информационную эпоху.

Артем Стефанов – специализируется на масштабных уличных работах с выраженным оптическим эффектом. Участник множества российских и зарубежных фестивалей уличного искусства.

Иван Шаврин – многопрофильный художник, комиксист, автор комиксов и обложек для Dark Horse, Marvel, Heavy Metal, Ankama и т.д.

Petro (Aesthetics Group) – мультидисциплинарный художник, один из самых авторитетных российских пост-граффити художников.

Слава Нестеров – мультидисциплинарный художник, раскрывающий в своих работах влияние мира информации на социокультурные реалии.

Алена Наливкина – художник-график, иллюстратор.

Эльдар Селимов – автор комиксов и иллюстратор.

Александр Помазков – один из первооткрывателей искусства граффити в России.

Фотографии с выставки на Ходынском поле предоставлены ПАО МТС

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