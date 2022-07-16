Павильон Created in Moscow объединил более 280 000 человек

Свой павильон представили на Российской креативной неделе департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АКИ). С 7 по 10 июля в нем прошло более 100 мероприятий, 50 мастер-классов и 30 сессий с участием 122 спикеров. Его посетили более 5 тысяч человек.

В первый день работы павильон Created in Moscow посетили мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Они обсудили с представителями креативных индустрий перспективы развития творческого бизнеса и ознакомились с инновационными разработками в сфере промышленного дизайна от компании «Смирнов Дизайн». Глава столицы также принял участие в создании граффити-работы московского художника Bo Shee — Евгения Борща.

В этом году посещаемость шатра превысила прошлогоднюю и составила более 5000 человек, количество онлайн-зрителей превысило 276 000. Были организованы активности не только для взрослых, но и для маленьких гостей. Участники деловой программы активно дискутировали, обсуждая важнейшие вопросы креативных индустрий: кадровую политику, образование, новые тенденции развития, импортозамещение.

«Москва — лидер российских креативных индустрий, во многом задающий стандарты развития отрасли. Более 100 000 московских организаций, занятых в этой сфере, ежегодно генерируют выручку в более чем 4 трлн рублей. Всего в отрасли занято более 453 000 человек. Регионы охотно перенимают московский опыт, связанный с особыми налоговыми режимами, развитием креативных кластеров, специализированными акселераторами. Именно благодаря таким форумам, как “Российская креативная неделя”, мы можем делиться лучшими практиками, обсуждать проблемы и формировать общее видение развития сектора», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В павильоне была представлена креативная карта Москвы. Большой интерес вызвала цифровая выставка NFT-объектов платформы Masters digital, на которой по QR-коду можно было не только посмотреть подробное описание работ, но и приобрести их онлайн. Также для гостей работала Креативная Лаборатория (совместный проект со школой TUMO), где они могли попробовать себя в графическом дизайне, 3D-моделировании, создании музыки, разработке игр, кинопроизводстве, анимации, программировании и робототехнике.

На протяжении трех дней мероприятия рядом со входом в парк Горького стоял привлекающий внимание каждого автобус аудиосервиса «Звук» — официального партнера «Российской креативной недели». Команда «Звука» проводила в нем запись «Подкаста на колесах: следующая остановка — Created in Moscow», героями которого стали уважаемые спикеры, в том числе генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, президент фестиваля креативной рекламы Silver Mercury Михаил Симонов, креативный директор RTVI Филипп Долгоруков и др. Подкасты будут доступны в аудиосервисе «Звук».

Также в рамках работы шатра Created in Moscow состоялось подписание двух соглашений о стратегическом партнерстве между АКИ и Федерацией креативных индустрий, а также АКИ и Национальным брендом.

На арт-выставке ASKERI GALLERY в отдельной зоне шатра были представлены работы современных российских художников. Основательница галереи Полина Аскери выступила с лекцией «Что такое современное искусство и как его полюбить».

В деловой программе прошли сессии и лекции с участием ведущих представителей творческого бизнеса: блогера и телеведущего Гоши Карцева, вице-президента Гильдии продюсеров России Сергея Сельянова, кинорежиссера, сценариста, продюсера и театрального педагога Жоры Крыжовникова, дизайнера и основательницы бренда женской одежды Loom by Rodina Светланы Родиной, комиссара и художественного руководителя Уральской индустриальной биеннале современного искусства, программного директора Фонда V-A-C и Дома культуры «ГЭС-2» Алисы Прудниковой, юриста-правозащитника, основателя Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслана Гацалова и др.

Они обсудили такие темы, как «Будущее российского кинопроката», «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», «Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса», «Психология креативного предпринимателя», «Паблик-арт как инструмент преобразования городской среды: роль в развитии города», и многие другие.

Также гости смогли посетить зону «Читай и слушай», собранную платформой «ЛитРес», показы фильмов киношколы ЦЕХ и «Студии БФМ», игровую зону НКО «Городские проекты» и кардиотренировки на открытом воздухе от тренеров сети сайкл-студий VELOBEAT. 425 взрослых и детей приняли участие в творческих арт-классах и воркшопах журнала Seasons по набиванию ткани, созданию анимационного фильма, плаката в технике коллаж, панно из трав, свечей, в мастер-классе «Музыка из фруктов и овощей», в литературном воркшопе по истории искусства с Екатериной Четвериковой от сети книжных магазинов «Читай-город», в мастер-классах «Студии БФМ» по рисованной анимации, пластилиновой анимации и озвучиванию фильмов, киношколы «ЦЕХ» по прохождению кастинга в кино, мастер-классах по ораторскому и актерскому мастерству от арт-сообщества «Сияние», в воркшопе по робототехнике университета «Синергия», воркшопах по AR, VR и видео-арту.

Организаторы «Российской креативной недели»: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено Агентством креативных индустрий

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