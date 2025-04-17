Конкурса документального кино ФПРК «Россия – взгляд в будущее» подвёл итоги

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) подвел итоги конкурса документальных проектов, посвященных региональным трендам, «Россия – взгляд в будущее» 2025 года.
- «Амина» (реж. Давид Увжикоев, «Рубеж Филмс», г. Москва)
- «Артур путешествует во времени» (реж. Елена Васюкова, продюсерский центр «Северный Характер», г. Мурманск)
- «Без остановок» (реж. Ксения Мыльникова, ИП Е.В. Горлов, г. Пермь)
- «Большой друг» (реж. Олеся Епишина, ИП Н.В. Багаева, г. Пермь)
- «БЭРКЭ», (реж. Никита Аниськин, ИП А.А. Иванова, г. Вологда)
- «Верь в себя. История Михаила Сапарова» (реж. Кирилл Жуков, студия «Сова», г. Краснодар)
- «Весёлая грива» (реж. Евгений Соломин, студия «Кино-Сибирь», г. Новосибирск)
- «Вместе с птицами» (реж. Виктория Окунева, ИП Д.В. Упоров, г. Калининград)
- «В поисках света» (реж. Валентина Коровникова, ИП А.Ю. Сальников, г. Омск)
- «Георгий» (реж. Валерий Тимощенко, «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина», г. Краснодар)
- «Дети высоких широт» (реж. Анастасия Ломакина, ИП М.В. Воробьева, г. Архангельск)
- «Добрый жест» (реж. Евгений Жуков, Артем Сагеев, ИП Е.А. Жуков, г. Томск)
- «Доктор Хасан» (реж. Нану Тлисов, «Свободная мысль», г. Ульяновск)
- «Дом Гайдая» (реж. Артём Пономарёв, «Кинокомпания Юрия Яшникова», г. Иркутск)
- «Единство и многообразие. Портреты из жизни многодетной семьи» (реж. Анисия Шарафутдинова, «Группа легенды кино», г. Москва)
- «Жемчужная моя» (реж. Софья Горленко, автономная некоммерческая организация развития искусства и кинематографии «Культурный корень», г. Москва)
- «Женская доля» (реж. Лилия Дмитрик, ИП Т.А. Терентьева, г. Пермь)
- «Жены» (реж. Ольга Старостина, «Пища жизни», г. Пермь)
- «Жизнь дорога» (реж. Михаил Мерзликин, «Ветер Перемен», г. Абакан)
- «Затерянные судьбы» (реж. Маргарита Морозова, ИП А.С. Ананин, г. Томск)
- «Как стать манси?» (реж. Наталья Саврас, «Кинотехнологии», г. Екатеринбург)
- «Камера за камерой» (реж. Константин Самсонов, «Хронос», г. Краснодар)
- «Крайний мед» (реж. Дмитрий Давыдов, ИП Д.Л. Давыдов, г. Якутск)
- «Кретинопись» (реж. Мария Филичева, «Продюсерский центр Павла Скоробогатова», г. Москва)
- «Мама» (реж. Елизавета Бобылева, Пермское краевое отделение Союза кинематографистов России, г. Пермь)
- «Медсёстры» (реж. Андрей Титов, «Снега», г. Екатеринбург)
- «Между жизнью и смертью» (реж. Яна Бех, ИП Я.А. Бех, г. Севастополь)
- «Миллион алых роз» (реж. Анна Драницына, ИП А.В. Драницына, г. Санкт-Петербург)
- «Мотозаполярник: официально» (реж. Дарья Хренова, «Волшебная гора», г. Москва)
- «Ночная няня» (реж. Артур Соколов, «ЕнисейФильм», г. Красноярск)
- «Один шаг» (реж. Ольга Арлаускас, «Импактфильм», г. Москва)
- «Островитяне» (реж. Анна Евдокимова, ИП А.И. Кузнецов, г. Екатеринбург)
- «О чём молчит Байкал» (реж. Анастасия Приймачок, «Первое Кино. Байкал», г. Иркутск)
- «Первый тайм – детство» (реж. Роман Медведев, «Медиа плюс кино», г. Санкт-Петербург)
- «Переезд» (реж. Анастасия Кузякова, «Пермская синематека», г. Пермь)
- «Переправа» (реж. Инга Шаршова, ИП С.И. Маринин, Архангельская область)
- «Пещера грез» (реж. Марина Левашова, «Кинокириши», Ленинградская область)
- «Полезная пластика» (реж. Анастасия Шкитина, ИП А.П. Косолапов, г. Омск)
- «Прошлое, настоящее – полетели!» (реж. Сергей Климов, продюсерский центр «Капризка», г. Пермь)
- «Рейд» (реж. Елизавета Бояринова, «Студия 98», г. Красноярск)
- «Родина» (реж. Андрей Лебедев, ИП А.В. Бакулин, г. Самара)
- «Рублёв Андрей» (реж. Марина Карачаровская, «Культурно-просветительский “Фестивальный центр”», г. Саратов)
- «Свобода и глубина» (реж. Владимир Марин, «XXI век», г. Москва)
- «Сердце Саковича» (реж. Оксана Веселова, ИП В.С. Ботуров, Красноярский край)
- «Станок и космос: история мастера Балуева» (реж. Алексей Романов, Пермское краевое отделение Союза кинематографистов России, г. Пермь)
- «Тихая земля» (реж. Никита Сташкевич, «Стая.ДОК», г. Москва)
- «Транзит» (реж. Варвара Цветкова, «ЕнисейФильм», г. Красноярск)
- «Фотонные головоломки» (реж. Алексей Романов, «Новый курс», г. Пермь)
- «Хан Шубуун – великая птица» (реж. Надежда Хлыстова, Людмила Кудряшова, «Увидеть море», г. Санкт-Петербург)
- «Хлебороб» (реж. Алексей Лагерев, Владимир Пономарев, Даниил Балушкин, «Фарт-Фильм», г. Иркутск)
- «Чёрное Чёрное море» (реж. Елена Кабанова, «СОВА», г. Краснодар)
- «Что может Силика?» (реж. Ольга Домовцева, «Уралфильм», г. Екатеринбург)
- «Что такое пестициды» (реж. Софья Виноградова, Восточно-Сибирский фонд поддержки кинематографии «Матёра», г. Иркутск)
- «Шведский стол» (реж. Иван Власов, «Октябрь», г. Москва)
- «Школьный альбом» (реж. Алишер Хамидходжаев, «Вита Актива Продакшн», г. Москва)
- «Этнограф» (реж. Семён Колесников, ИП Д.П. Резвых, г. Красноярск)
- «Этнографиня из Сибири» (реж. Яна Горюн, «Хронос», г. Краснодар)
- «Ювелирные панки» (реж. Маргарита Стельмашонок, «РЕК», г. Иркутск)
- «Я никогда не…» (реж. Анастасия Иванова, «Игра», Московская область)
- «800 Касимовых» (реж. Амир Галиаскаров, ИП Д.А. Пантелеева, г. Казань)
В состав экспертной группы, оценивавшей работы конкурсантов, в этом году вошли:
- Павел Печенкин (председатель заседания экспертной группы) – режиссёр, продюсер, основатель и президент фестиваля «Флаэртиана»;
- Андрей Апостолов – киновед, программный директор фестивалей «Окно в Европу», «Горький fest», главный редактор киностудии «Ленфильм»;
- Юлия Бывшева – режиссёр, художественный руководитель Восточно-Сибирского Фонда поддержки кинематографии «Матёра», руководитель мастерской Иркутского филиала ВГИК им. С.А. Герасимова, член Совета ФПРК;
- Екатерина Вульфович – креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра PREMIER;
- Мария Готлиб – отборщик международных кинофестивалей «Послание к человеку», «Одна шестая», «Неизвестная Россия»;
- Нина Кочеляева – начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения Научно-исследовательского института киноискусства и кинообразования ВГИК им. С.А. Герасимова;
- Мария Рено – сценарист;
- Дмитрий Семибратов – режиссер, сценарист, руководитель студии «Хронос».
Победителями стали компании из 24 регионов страны. Съёмки фильмов запланированы в 30 субъектах РФ, а именно: Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Луганской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях, Чукотском автономном округе, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском краях, Республиках Башкортостан, Крым, Татарстан, Саха (Якутии), Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
Напомним, что заявочная кампания конкурса «Россия – взгляд в будущее» проходила в период с 18 февраля по 18 марта 2025 года. Участие в нём приняло более 250 кинопроектов из 58 регионов РФ.
Призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей – по 1,7 млн на производство каждого фильма. Кроме того, победители получат юридическое, продюсерское, информационное сопровождение проектов, а также фестивальное продвижение.
Конкурс «Россия – взгляд в будущее» является флагманским проектом ФПРК и проводится ежегодно, с момента основания организации в 2022 году. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.