Конкурса документального кино ФПРК «Россия – взгляд в будущее» подвёл итоги

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) подвел итоги конкурса документальных проектов, посвященных региональным трендам, «Россия – взгляд в будущее» 2025 года.

«Амина» (реж. Давид Увжикоев, «Рубеж Филмс», г. Москва) «Артур путешествует во времени» (реж. Елена Васюкова, продюсерский центр «Северный Характер», г. Мурманск) «Без остановок» (реж. Ксения Мыльникова, ИП Е.В. Горлов, г. Пермь) «Большой друг» (реж. Олеся Епишина, ИП Н.В. Багаева, г. Пермь) «БЭРКЭ», (реж. Никита Аниськин, ИП А.А. Иванова, г. Вологда) «Верь в себя. История Михаила Сапарова» (реж. Кирилл Жуков, студия «Сова», г. Краснодар) «Весёлая грива» (реж. Евгений Соломин, студия «Кино-Сибирь», г. Новосибирск) «Вместе с птицами» (реж. Виктория Окунева, ИП Д.В. Упоров, г. Калининград) «В поисках света» (реж. Валентина Коровникова, ИП А.Ю. Сальников, г. Омск) «Георгий» (реж. Валерий Тимощенко, «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина», г. Краснодар) «Дети высоких широт» (реж. Анастасия Ломакина, ИП М.В. Воробьева, г. Архангельск) «Добрый жест» (реж. Евгений Жуков, Артем Сагеев, ИП Е.А. Жуков, г. Томск) «Доктор Хасан» (реж. Нану Тлисов, «Свободная мысль», г. Ульяновск) «Дом Гайдая» (реж. Артём Пономарёв, «Кинокомпания Юрия Яшникова», г. Иркутск) «Единство и многообразие. Портреты из жизни многодетной семьи» (реж. Анисия Шарафутдинова, «Группа легенды кино», г. Москва) «Жемчужная моя» (реж. Софья Горленко, автономная некоммерческая организация развития искусства и кинематографии «Культурный корень», г. Москва) «Женская доля» (реж. Лилия Дмитрик, ИП Т.А. Терентьева, г. Пермь) «Жены» (реж. Ольга Старостина, «Пища жизни», г. Пермь) «Жизнь дорога» (реж. Михаил Мерзликин, «Ветер Перемен», г. Абакан) «Затерянные судьбы» (реж. Маргарита Морозова, ИП А.С. Ананин, г. Томск) «Как стать манси?» (реж. Наталья Саврас, «Кинотехнологии», г. Екатеринбург) «Камера за камерой» (реж. Константин Самсонов, «Хронос», г. Краснодар) «Крайний мед» (реж. Дмитрий Давыдов, ИП Д.Л. Давыдов, г. Якутск) «Кретинопись» (реж. Мария Филичева, «Продюсерский центр Павла Скоробогатова», г. Москва) «Мама» (реж. Елизавета Бобылева, Пермское краевое отделение Союза кинематографистов России, г. Пермь) «Медсёстры» (реж. Андрей Титов, «Снега», г. Екатеринбург) «Между жизнью и смертью» (реж. Яна Бех, ИП Я.А. Бех, г. Севастополь) «Миллион алых роз» (реж. Анна Драницына, ИП А.В. Драницына, г. Санкт-Петербург) «Мотозаполярник: официально» (реж. Дарья Хренова, «Волшебная гора», г. Москва) «Ночная няня» (реж. Артур Соколов, «ЕнисейФильм», г. Красноярск) «Один шаг» (реж. Ольга Арлаускас, «Импактфильм», г. Москва) «Островитяне» (реж. Анна Евдокимова, ИП А.И. Кузнецов, г. Екатеринбург) «О чём молчит Байкал» (реж. Анастасия Приймачок, «Первое Кино. Байкал», г. Иркутск) «Первый тайм – детство» (реж. Роман Медведев, «Медиа плюс кино», г. Санкт-Петербург) «Переезд» (реж. Анастасия Кузякова, «Пермская синематека», г. Пермь) «Переправа» (реж. Инга Шаршова, ИП С.И. Маринин, Архангельская область) «Пещера грез» (реж. Марина Левашова, «Кинокириши», Ленинградская область) «Полезная пластика» (реж. Анастасия Шкитина, ИП А.П. Косолапов, г. Омск) «Прошлое, настоящее – полетели!» (реж. Сергей Климов, продюсерский центр «Капризка», г. Пермь) «Рейд» (реж. Елизавета Бояринова, «Студия 98», г. Красноярск) «Родина» (реж. Андрей Лебедев, ИП А.В. Бакулин, г. Самара) «Рублёв Андрей» (реж. Марина Карачаровская, «Культурно-просветительский “Фестивальный центр”», г. Саратов) «Свобода и глубина» (реж. Владимир Марин, «XXI век», г. Москва) «Сердце Саковича» (реж. Оксана Веселова, ИП В.С. Ботуров, Красноярский край) «Станок и космос: история мастера Балуева» (реж. Алексей Романов, Пермское краевое отделение Союза кинематографистов России, г. Пермь) «Тихая земля» (реж. Никита Сташкевич, «Стая.ДОК», г. Москва) «Транзит» (реж. Варвара Цветкова, «ЕнисейФильм», г. Красноярск) «Фотонные головоломки» (реж. Алексей Романов, «Новый курс», г. Пермь) «Хан Шубуун – великая птица» (реж. Надежда Хлыстова, Людмила Кудряшова, «Увидеть море», г. Санкт-Петербург) «Хлебороб» (реж. Алексей Лагерев, Владимир Пономарев, Даниил Балушкин, «Фарт-Фильм», г. Иркутск) «Чёрное Чёрное море» (реж. Елена Кабанова, «СОВА», г. Краснодар) «Что может Силика?» (реж. Ольга Домовцева, «Уралфильм», г. Екатеринбург) «Что такое пестициды» (реж. Софья Виноградова, Восточно-Сибирский фонд поддержки кинематографии «Матёра», г. Иркутск) «Шведский стол» (реж. Иван Власов, «Октябрь», г. Москва) «Школьный альбом» (реж. Алишер Хамидходжаев, «Вита Актива Продакшн», г. Москва) «Этнограф» (реж. Семён Колесников, ИП Д.П. Резвых, г. Красноярск) «Этнографиня из Сибири» (реж. Яна Горюн, «Хронос», г. Краснодар) «Ювелирные панки» (реж. Маргарита Стельмашонок, «РЕК», г. Иркутск) «Я никогда не…» (реж. Анастасия Иванова, «Игра», Московская область) «800 Касимовых» (реж. Амир Галиаскаров, ИП Д.А. Пантелеева, г. Казань)

В состав экспертной группы, оценивавшей работы конкурсантов, в этом году вошли:

Павел Печенкин (председатель заседания экспертной группы) – режиссёр, продюсер, основатель и президент фестиваля «Флаэртиана»;

Андрей Апостолов – киновед, программный директор фестивалей «Окно в Европу», «Горький fest», главный редактор киностудии «Ленфильм»;

Юлия Бывшева – режиссёр, художественный руководитель Восточно-Сибирского Фонда поддержки кинематографии «Матёра», руководитель мастерской Иркутского филиала ВГИК им. С.А. Герасимова, член Совета ФПРК;

Екатерина Вульфович – креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра PREMIER;

Мария Готлиб – отборщик международных кинофестивалей «Послание к человеку», «Одна шестая», «Неизвестная Россия»;

Нина Кочеляева – начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения Научно-исследовательского института киноискусства и кинообразования ВГИК им. С.А. Герасимова;

Мария Рено – сценарист;

Дмитрий Семибратов – режиссер, сценарист, руководитель студии «Хронос».

Победителями стали компании из 24 регионов страны. Съёмки фильмов запланированы в 30 субъектах РФ, а именно: Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Луганской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях, Чукотском автономном округе, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском краях, Республиках Башкортостан, Крым, Татарстан, Саха (Якутии), Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Напомним, что заявочная кампания конкурса «Россия – взгляд в будущее» проходила в период с 18 февраля по 18 марта 2025 года. Участие в нём приняло более 250 кинопроектов из 58 регионов РФ.

Призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей – по 1,7 млн на производство каждого фильма. Кроме того, победители получат юридическое, продюсерское, информационное сопровождение проектов, а также фестивальное продвижение.

Конкурс «Россия – взгляд в будущее» является флагманским проектом ФПРК и проводится ежегодно, с момента основания организации в 2022 году. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.