Объявлен победитель конкурса на идею логотипа 650-летия Кирова

29 ноября подведены итоги конкурса на проект брендированного образа 650-летия Кирова. По результатам открытого голосования жителей победителем признана работа кировчанки Ольги Братыгиной, которая получила порядка 22% от общего числа голосов.

Напомним, конкурс проходил в несколько этапов с 12 октября по 28 ноября. Его цель – разработка проекта современного и запоминающегося брендированного образа 650-летия г. Кирова. На конкурс поступило более 60 работ от кировчан, а также участников из Москвы, Свердловской области, республик Коми и Марий-Эл. По итогам оценки жюри в шорт-лист вошли 10 проектов, которые были представлены на сайте 650kirov.ru. Открытое голосование показало большую вовлеченность – за понравившиеся идеи логотипа проголосовали более 7000 раз.

Как отметила победительница конкурса Ольга Братыгина, «в истории нашего города есть интересная особенность: несколько раз менялось его название. Киров является одним из городов-рекордсменов по этому показателю. Споры о том, как же он должен называться, идут до сих пор. Поэтому мне захотелось в одном символе заключить первые буквы всех трёх названий: Х (Хлынов), В (Вятка), К (Киров). Цветовая гамма взята из герба города. Символьный знак имеет две вариации: первая - достаточно упрощенная, ее можно использовать на мелких носителях и при этом она остается читабельной. Вторая вариация более декоративная: в ней использованы элементы дымковской росписи, как бы это банально ни было. Потому что, действительно, в Кирове много великолепной старинной архитектуры, но именно дымковская роспись выделяет нас среди остальных подобных городов. В обеих вариациях логотипа можно играть с расположением цветовой гаммы и элементами дымковской росписи, идея от этого не потеряется».

Победитель конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей. Тройка лидеров, определившаяся по итогам открытого голосования, будет награждена памятными дипломами. Авторам остальных работ, вошедших в ТОП-10, вручат грамоты.

Конкурс на проект брендированного образа – только первый этап в разработке логотипа и визуального стиля юбилея. Идея победителя станет основой концепции праздничной символики, которая будет дорабатываться с привлечением команды профессиональных дизайнеров и экспертов. Будет создан полноценный фирменный стиль 650-летия города Кирова для использования на самых разных форматах и поверхностях – от оформления праздничных мероприятий до рекламных носителей и сувенирной продукции.

650-летие основания Киров отметит в 2024 году. Масштабная программа подготовки к юбилею началась уже в этом году. Как подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов, это событие придаст импульс развитию города и региона в целом.

Фото - сайт 650kirov.ru

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