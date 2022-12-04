В галерее «Наковальня» открывается выставка коллектива «Наша Утопия» – «День Утописта» под кураторством Вовы Перкина и Димы Маконды. С девизом «ВЕЧЕР УТРЕЧКА ДУРНЕЕ!» будет представлено более 40 работ 8 художников, работающих с разными медиумами — живописью, графикой и керамикой.

Лиза Плакса. Фальшивая нота. Холст, акрил, 150х200 см, 2022

Дима Маконда. Отличный выбор. Холст, акрил, 120х100 см, 2022

Вова Перкин. Деревенский цирк. Холст, акрил, круг, 100 см, 2022

Вова Перкин, Дима Маконда, Лиза Плакса. Уже рассвет. Угара нет. Маме дома привет. Холст, акрил, 120х120 см, 2022

Андрей Бартенев. Без названия. Холст, масло

Мы открылись в апреле 2022, и за это время в галерее прошло пять персональных и групповых выставок как с молодыми, так и с уже закрепившемися в арт-мире художниками. Мимо нас не прошли и коллаборации с крупными брендами и институциями. «День Утописта» — выставка-праздник, которая закрывает календарный год нашей работы и открывает следующий, подводит итоги всех успехов и настраивает на не менее продуктивный 2023 год.

Работы посвящены цикличности времени и ежедневным ритуалам, будь то сон, чаепитие, покупки, прогулки, учеба, пение или создание автопортрета. Но все это происходит в психоделическом измерении, где обитают самые разные формы жизни, чайник водит хоровод с кружками, закупаются «Шатры Угара», козочки в рубашечках ходят петь в хор, а художественная мануфактура «Глазной Зной» выпускает студентов-растений, животных, роботов и иногда людей. Природа же тем временем совершает свой цикл, меняя одежды под ласковым взглядом вечного солнца.

В коллективе «Наша Утопия» у каждого художника своя сюжетная линия в творчестве и персонажи, но зачастую они переплетаются между собой: так от работе к работе складываются целые истории.

«Яркие краски, в которых играют глазки, гротеск и очаровательно наивные истории, вырабатывающие гормон счастья. Буйно-красочный мир «Нашей Утопии» приглашает в круговорот своего бытия!» - Вова Перкин

Художники коллектива «Наша Утопия» и друзья: Андрей Бартенев, Юра Забсе, Дима Маконда, Вова Перкин, Дима Рае, Арчиликий, Лиза Плакса, Серёжа Фили.

Вова Перкин родился в Майкопе в 1995 году. Начал свой творческий путь с рисования граффити. Основоположник направления Перкинизм, группы художников «Наша Утопия», Всероссийской Перкиннале современного искусства. Его творчество позитивно, наполнено яркими и контрастными цветами, гротеском, а все сюжеты и герои картин взаимосвязаны между собой, общее количество персонажей заселяющих мир художника перевалило за цифру в 1500. Участник крупных фестивалей, премий и выставок: Zverev Art Prize, Международный фестиваль Сергея Курёхина, фестиваль «Архстояние Детское», международная ярмарка Cosmoscow. Вошел в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет, "30 до 30" в номинации "Искусство" журнала Forbes Russia в 2021 году. В качестве приглашенного художника сотрудничал с крупными брендами (Cartier, Ray Ban, NYX Professional Makeup). Так же Вова курирует ежегодные выставки своего коллектива и приглашенных художников.

Работает в различных техниках: живопись, графика, мягкая скульптура, фотография, перформанс.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.