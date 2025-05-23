Выставка «Россия в лицах. Неизвестные портреты известных людей» открылась в Вологде

В главном здании Вологодской областной картинной галереи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с большим успехом состоялось торжественное открытие выставки работ одного из лучших в мире фотографов-портретистов Сергея Берменьева. В экспозиции «Россия в лицах. Неизвестные портреты известных людей» представлены работы, созданные мастером в разные годы.

Организаторы проекта: Центр кинофестивалей и международных программ, Государственный центральный музей современной истории России, Министерство культуры Вологодской области, Министерство культуры и туризма Тульской области, Министерство культуры Белгородской области, Вологодская областная картинная галерея, Тульское музейное объединение, Белгородская государственная филармония.

На открытии выставки, в которую вошли фотографии Сергея Берменьева из собрания Музея современной истории России, помимо организаторов, присутствовали официальные лица, представители духовенства, гости, представляющие культурные учреждения, а также любители фотографии и искусства.

Министр культуры Вологодской области Виталий Кобыльников отметил, что выставка помогает погрузиться в глубокую историю нашей страны:

«Историю, которая связана с многочисленными достижениями в науке, в искусстве, в творчестве, в строительстве нашего государства. Я хотел бы сказать огромное спасибо организаторам проекта за то, что развивают культурные связи в Вологодской области, привозят такие замечательные просветительские проекты и что у каждого вологжанина есть возможность присоединиться к части большого творческого проекта нашей великой России».

Символично, что мероприятие прошло в день памяти святителя Николая Чудотворца. Приветствуя собравшихся на открытии выставки, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва подчеркнул, что, наблюдая портреты великих людей, Святейших Патриархов, деятелей культуры и искусства, политиков, мы оказываемся в обстановке, связующей время:

«Есть такая мысль, что Господь открывается нам через тех людей, которые встречаются нам на жизненном пути. Господь открывает нам не только волю Божию, но и указывает путь. Я хотел бы, чтобы мы ценили тех людей, которых встречаем, чтобы видели в них образ Христа. Это очень важно, поскольку это дает нам возможность не только взглянуть на человека по-особенному, но и проникнуться к нему любовью».

Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ, почетный член РАХ, также подчеркнула, что открытие выставки в день святителя Николая Чудотворца прошло неслучайно:

«Мы, люди воцерковлённые и видим во всём Божий промысел. Я всегда говорю, что мы не просто приезжаем в Вологду, а возвращаемся сюда и это отрадно, поскольку мы чувствуем себя здесь как дома. Мы счастливы теплому приему, горячим сердцам и добрым словам, с которыми здесь каждый раз встречают все наши мероприятия. Очень жаль, что автор замечательных фотографий Сергей Берменьев не смог присутствовать на открытии выставки, но у него важная работа над новым проектом и новыми лицами — участниками СВО. Сергей передал свою глубочайшую благодарность за то, что его работы представлены в таком потрясающем галерейном пространстве — месте, где встречаются наша история и современность».

Валерия Каграманова, главный хранитель ГЦМСИР:

«Хочу передать большое спасибо от имени генерального директора нашего музея Ирины Яковлевны Великановой за такой теплый прием, за то, что дали возможность показать наши фонды. Наш музей исторический, идеологический, современный, и те портреты, которые вы сегодня здесь видите — это тоже наша история. Это люди, с которыми мы жили и живем в одной стране, которые любили и любят эту страну. Очень бы хотелось, чтобы посетители приходили сюда вместе со своими детьми, внуками и рассказывали им об изображенных на этих портретах людях, чтобы продолжалась связь истории, культуры и поколений».

Сергей Берменьев является признанным мастером портретного жанра, его работы глубоко психологичны и наглядно демонстрируют масштаб каждой изображенной фигуры. Фотограф словно проникает в суть личности, всматриваясь в героя снимка в момент его полной открытости миру. Автор создал целую галерею портретов политиков, представителей искусства, общественных деятелей. Со многими из них Сергея Берменьева связывали и продолжают связывать дружеские отношения и совместное творчество.

На выставке в Вологде представлены портреты известных политических и общественных деятелей, а также знаменитых российских артистов. Среди работ Сергея Берменьева, которые можно будет увидеть в Вологодской областной картинной галерее, — портрет Президента Российской Федерации Владимира Путина, выдающегося российского хирурга Леонида Рошаля, народных артистов России Никиты Михалкова, Инны Чуриковой, Юрия Яковлева и многих других легендарных деятелей.