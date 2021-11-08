VI Кинофорум социального кино «Шередарь» объявил о приёме заявок

Стартовал сбор заявок на участие в фестивале социального кино «Шередарь». Кинофорум на протяжении нескольких лет проводится весной, но подать свою работу на конкурс можно уже сейчас.

Кинофорум «Шередарь» учрежден БФ «Шередарь» в 2016 году как площадка для неформального общения и творческих коллабораций между некоммерческими организациями и профессионалами кино- и телеиндустрии. Такие платформы очень востребованы сегодня, отмечает учредитель фонда «Шередарь» и член жюри кинофорума Михаил Бондарев. «У людей страстных, активных и неравнодушных, которые занимаются благотворительными и социальными проектами, всегда есть идеи, истории, герои. У тех, кто снимает видео, кино, рекламу, есть все возможности рассказать о них. И творческое объединение талантливых людей из разных сфер дает потенциал для развития идей благотворительности в обществе», — говорит Бондарев.

Председатель жюри кинофорума режиссер-документалист Виталий Калинин рассказывает, что шестой по счету фестиваль будет иметь традиционно широкий охват. «Мы рассматриваем самые разные работы: от рекламы до игрового и документального кино. Главное, чтобы это были работы на социально острые и важные для общества темы. Особенность кинофорума в том, что в нем принимают участие и профессионалы, и любители. Это позволяет создать особую атмосферу дружественного обмена опытом и идеями. «Шередарь» — это прежде всего, форум о кино, что и отражает его название», — утверждает Калинин.

Принять участие в кинофоруме «Шередарь» можно в семи номинациях:

«Спешите делать добро» (видеоконтент на тему продвижения идей благотворительности);

«Как жаль, что вас не было с нами» (видеоконтент о благотворительном проекте или акции);

«Включение» (видеоконтент о людях, имеющих особенности в физическом, интеллектуальном и социальном развитии, и событиях, в которых они принимают участие);

Телевизионный сюжет, репортаж на социальную и благотворительную тематику;

Сетевой контент на социальную и благотворительную тематику;

«Подвижники» (документальное и игровое короткометражное кино о неравнодушных людях, волонтерах, благотворителях, меценатах, а также людях, которые не сломались под ударами обстоятельств и нашли себя в непрерывно меняющимся мире);

«Сотри случайные черты» (документальные и игровые короткометражные фильмы о смысле жизни).

Участие в кинофоруме «Шередарь» — это бесценный опыт общения с коллегами и отличная возможность научиться чему-то новому, считает победитель прошлогоднего фестиваля Анатолий Смирнов. «На кинофоруме «Шередарь» я получил незабываемые впечатления и заряд вдохновения. Фестиваль дал мне творческий стимул: по возвращении домой я тут же принялся за работу. У меня появилось много идей, которые я бы хотел реализовать. Тем более, теперь я точно знаю в каком направлении мне стоит двигаться», — рассказывает Смирнов.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте кинофорума https://kino.sheredar.ru. Прошедшие конкурсный отбор будут приглашены на очную часть кинофорума, которая пройдет в апреле 2022 года на реабилитационной базе БФ «Шередарь» во Владимирской области. В программу входят просмотры конкурсных работ и дискуссии, творческие мастерские и встречи с известными деятелями кино- и телевидения, мастер-классы по различным аспектам производства кино- и видеопродукции.

Подать заявку на участие в кинофоруме «Шередарь» можно до 31 марта 2022 года.

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