В ЦДРА ИДЁТ ПРИЁМ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ «СУРОВАЯ НИТКА», «РОДНАЯ АРМИЯ» И «АРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

В Центральном Доме Российской Армии продолжается прием работ для участия в трех творческих конкурсах: в ΙX Всероссийском конкурсе военной вышивки «Суровая нитка», IX Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная армия» и VΙΙI Всеармейском конкурсе-выставке изобразительного искусства «Армейский калейдоскоп».

На конкурс «Суровая нитка» принимаются творческие работы, выполненные в любой технике с использованием различных материалов, включая машинную вышивку, элементы аппликации, коллажа, росписи в сочетании с вышивкой.

Конкурс «Родная армия» предполагает, что плакат – это художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, органически связанным с изображением и призывающим к определенным действиям. В тоже время это – вид графики, броское изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом, выполняемое в агитационных, информационных или учебных целях.

К участию в конкурсе-выставке «Армейский калейдоскоп» принимаются работы, выполненные в стиле живописи и графики.

Во всех конкурсах будут определены победители и призеры в каждой возрастной категории. Самые лучшие удостоятся Гран-при. Прием творческих работ для участников конкурсов «Родная армия» и «Армейский калейдоскоп» завершится в сентябре, конкурса «Суровая нитка» - в октябре.

Конкурсы проводятся Департаментом культуры Минобороны России и Центральным Домом Российской Армии при поддержке Главного военно-политического управления ВС РФ. К участию приглашаются авторы четырех возрастных категорий: от 5 до 8 лет, от 9 до 13 лет, от 14 до 18 лет и после 18 лет. Любители и профессионалы, индивидуально и в составе коллектива.

Более подробную информацию об организации конкурсов можно найти на сайте ЦДРА.

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