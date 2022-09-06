Объявлены имена победителей проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022»

Московский продюсерский центр подвел итоги финальных прослушиваний в рамках проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022». Экспертное жюри выбрало 5 победителей: SayTanya, МашаМария, VADEE, lizamatryoshka и Idon Care. А также в рамках специальной номинации призерами стали idst и YANA KULICH. Именно эти артисты выступят перед многотысячной аудиторией в Парке Победы на Поклонной горе 10 сентября.

В этом году более 600 исполнителей авторской музыки подали заявки на участие в проекте. В финал попали 21 коллектив и исполнитель, которые представили свои творческие номера на живых прослушиваниях. Победителей определили ведущие эксперты музыкальной индустрии: Олег Лузин — менеджер по развитию продуктов для артистов «Яндекс Музыка», Дмитрий Коннов — исполнительный директор ZVONKO digital, Руслан Иванов — глава отдела A&R «DNK Music», Роман Шмаргон — A&R-менеджер «Первое Музыкальное», Олег Кармунин — музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шаффл», Владимир Завьялов — редактор «Афиша Daily», Андрей Рыжков — сооснователь аудиоателье KOV KOV, Андрей Петров — директор Московского продюсерского центра и Гранислава Артемьева — директор проектного офиса #Моспродюсер.

«Проект «Лайн-ап #Моспродюсер» в седьмой раз становится одной из ключевых площадок для творческого самовыражения исполнителей — победители получают опыт выступления на крупных сценах столицы в рамках масштабных городских мероприятий. В этом году таким мероприятием стало празднование Дня города. Совместно с экспертами музыкальной индустрии мы отобрали артистов, чье авторское творчество отлично впишется в общую концепцию праздника и сможет стать частью концертной программы», — рассказал Андрей Петров, директор Московского продюсерского центра.

Победителей проекта определяли по трём основным критериям: качественное исполнение, сценический образ, а также подходящий формат для Дня города и выступления на большой сцене.

«Выступать на живых прослушиваниях перед представителями музыкальной индустрии всегда волнительно, но любой отбор — это бесценный опыт. Одно дело просто отправить видео своего выступления, а другое — вживую доказать жюри, на что ты способен. Спеть на Поклонной горе было моей мечтой. Помню, как много лет назад я приехала в Москву и долгое время жила в этом районе. И вот благодаря «Лайн-ап #Моспродюсер» я выступаю на одной из главных сцен города в Парке Победы! Обещаю, это будет очень душевно, тепло и красиво! Хочу сказать спасибо проектам #Моспродюсер за помощь в распространении творчества. Это именно то, что нужно фремшменам сейчас!» — поделилась SayTanya, self-made артист и победитель проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022».

Всего за 6 сезонов проекта «Лайн-ап #Моспродюсер» — трижды в рамках Московского выпускного (2017, 2018, 2019) и трижды в рамках Дня города (2017, 2018, 2019) — выступило более 30 молодых артистов. Участниками прошлых сезонов были: TONEVA, Стас Море, ALEXANDRA, Апрелия, ШАПИТО, Даниил Данилевский, GUN CAN RUN, KISA, Гринго, Иван Харитонов, Мышь и многие другие.

Встречайте победителей проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022» 10 сентября в Парке Победы на Поклонной горе!

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