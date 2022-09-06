В Московской консерватории пройдет концерт талантливой скрипачки Агафии Григорьевой

8 сентября в Малом зале пройдет сольный концерт молодой скрипачки, лауреата всероссийских и международных конкурсов Агафии Григорьевой. В программе вечера – 24 скрипичных каприса Николо Паганини. Этот цикл в полной мере отражает его композиторский талант и сверхъестественное мастерство как гения скрипичной игры.

Агафия Григорьева начала заниматься на скрипке с шести лет. Скрипачка – лауреат международных конкурсов: V конкурса скрипачей в Астане (2014, Казахстан, I премия), Эдуарда Грача в Дубне (2014), в Клостер-Шонтале (2015, Германия, III премия и спецприз), «Призвание – музыкант» (2015, Москва, Гран-при в номинации «Скрипка», 2 возрастная категория). В октябре 2014 года Агафья Григорьева стала лауреатом именной стипендии губернатора Московской области.

А. Григорьева выступала на сценах Московской консерватории, Московского международного Дома музыки, Концертного зала имени П. И. Чайковского, участвовала в концертной программе «Дети – детям», в концертах для ветеранов войны и труда. В 2017 году Агафия принимала участие в серии концертов в Мексике и Франции, организованных Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова.

Начало в 19:00.

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