Музыкальные выходные от Collegium Musicum

26 и 27 марта фонд Collegium Musicum вновь подарит слушателям два музыкальных вечера. В Кафедральном соборе св. Петра и Павла будут звучать произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, Фридерика Шопена, Эдварда Грига и других композиторов.

В субботу 26 марта на концерте «От Баха до джаза: орган и саксофон» известный московский дуэт саксофониста Алексея Круглова и органиста Игоря Гольденберга предложит взглянуть на хорошо знакомые и любимые мелодии в неожиданном ракурсе.

Музыканты исполнят не просто переложения, а предложат свое авторское виденье (или лучше сказать – слышанье) золотых страниц классического репертуара и популярных джазовых тем. И, конечно, не обойдется без шедевров органной музыки и ярких запоминающихся импровизаций.

Начало концерта в 21:00.

27 марта в воскресенье на концерте «Орган: шедевры трех столетий» в исполнении органиста Владимира Скоморохова прозвучат шедевры барокко, романтизма и ХХ века. В программе сочинения Дитриха Букстехуде, Джироламо Фрескобальди, Фелиска Мендельсона, Шарль-Мари Видора, Жана Лангле, Дэвида Бриггса и др.

Начало концерта в 19:00.

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