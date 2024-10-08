Объявлены итоги Международного кинофестиваля «Свидание с Россией в Бурятии»

Международный кинофестиваль «Свидание с Россией в Бурятии» прошёл в г. Улан-Удэ, Республике Бурятия с 30 сентября по 4 октября 2024 года в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Яркое культурное событие охватило огромную аудиторию: помимо очных показов состоялись и онлайн-трансляции фильмов и мероприятий. Были прямые включения со всех площадок фестиваля, а также с церемоний открытия и закрытия. Таким образом, фестивальная программа была доступна не только россиянам, но и зарубежным зрителям, почитателям хорошего кино и подлинного искусства. Фестивальные мероприятия посетили более 3 000 зрителей, онлайн-аудитория составила более 15 000 человек

Всего в программе фестиваля было показано 67 фильмов. В анимационном конкурсе участвовала 21 работа, в конкурсе документального и научно-популярного кино – 16 картин, в короткометражном игровом конкурсе – 11, в полнометражном игровом конкурсе – 7. В программе были представлены фильмы из России, Индии, Китая, Франции.

Все показы и мероприятия фестиваля были бесплатными для зрителей. Кроме того, прошли специальные благотворительные мероприятия для семей участников СВО: творческие встречи с композитором Григорием Гладковым и актрисой Ларисой Лужиной; показ картины «Манюня: приключения в Москве» (режиссёр Денис Гуляр) и встреча с актрисой фильма Кариной Каграманян.

Основная идея фестиваля «Свидание с Россией в Бурятии» – через призму кино познакомить зрителя с историческим, культурным, духовным и природным наследием народов России.

Как отметил президент фестиваля, режиссёр, продюсер, руководитель Международного медиапроекта «Свидание с Россией» Александр Ильин:

«Подводя итоги фестиваля, мне прежде всего хочется отметить активность бурятских зрителей, их искреннюю заинтересованность во всех мероприятиях. Особенно важно, что на показах и мастер-классах было много молодёжи. Уверен, что то, что они увидели на экране, то, что они услышали и узнали от наших участников – прославленных режиссёров и актёров, мастеров своего дела – будет помогать им в дальнейшем. Те правильные ориентиры, которые закладываются хорошим кино, настоящим искусством, необычайно ценны и впоследствии поддерживают человека всю жизнь. Наш проект «Свидание с Россией» и наш фестиваль ставит своей целью рассказывать о самобытной культуре народов, населяющих Россию, быть проводниками дружбы, показывать подрастающему поколению положительные примеры добрососедского общения и взаимодействия».

Важно то, что в программе было несколько фильмов, созданных бурятскими кинематографистами. Это говорит о хороших тенденциях развития бурятского кинематографа и его интеграции в общий кинопроцесс. Фильмы бурятских режиссёров были тепло встречены зрителями и отмечены призами.

Также в рамках фестиваля состоялась мировая премьера фильма режиссёра Татьяны Мирошник «Слёзы дракона», основанного на бурятских народных сказках и легендах. Съёмки картины проходили в Бурятии при участии бурятской съёмочной группы.

Чрезвычайно насыщенной была внеконкурсная программа фестиваля.

Киновед Сергей Кудрявцев представил свою электронную киноэнциклопедию в 6 томах «5 000 фильмов. Рецензии за 50 лет».

Актриса Елена Борзова провела серию мастер-классов под названием «Твоя речь – зеркало личности», где в увлекательной форме научила всех желающих правильно пользоваться своим голосом.

Важные мероприятия включала в себя деловая площадка фестиваля.

Состоялся телемост с создателем вселенной BUBBLE, сценаристом, продюсером Артёмом Габреляновым: «Майор Гром: «О серьезности комиксов, съемках фильма и индустрии в России», после которого прошёл показ фильма «Майор Гром. Игра».

Известный режиссёр-документалист Екатерина Толдонова провела увлекательный мастер-класс «Основы российской цивилизации: патриотизм и дружба народов», в рамках которого также показала свой фильм «Солдаты спорта» и ответила на многочисленные вопросы студентов.

Также в рамках фестиваля состоялся важный круглый стол на тему «Роль кино в укреплении национального единства и противодействие средствами кино и телевидения экстремизму, терроризму, разжиганию межнациональной розни». Участие в мероприятии принимали:

заместитель председателя правительства Республики Бурятия, руководитель администрации главы и правительства Республики Бурятия Алдар Гулгенов;

заместитель руководителя администрации главы Бурятии, председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов;

президент фестиваля и Международного проекта «Свидание с Россией», режиссёр, продюсер, доктор экономических наук, общественный деятель Александр Ильин;

заместитель министра культуры Республики Бурятия Владимир Будацыренов;

режиссёр, сценарист, продюсер Екатерина Толдонова.

А также члены жюри и режиссёры-участники фестиваля.

Модерировала круглый стол кандидат социологических наук, доцент кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Варвара Сажина. Разговор получился крайне интересным. Каждый спикер по-своему раскрыл заявленную тему, подчеркнув важные моменты и предложив свои варианты решения насущных проблем.

На фестивале «Свидание с Россией в Бурятии» не только показывали кино, но и учили его создавать. В рамках киносмотра совместно со Школой Креативных Индустрий «БАЙКАЛ ART» работала Молодежная кинолаборатория. Под руководством режиссёра, сценариста, отборщика фестивалей, педагога Елены Алфёровой ребята постигали азы кинопроизводства. С лета проходили заочные занятия, в дни фестиваля состоялся очный интенсив, итогом которого стал питчинг, где юные кинематографисты представили на суд зрителей свои первые проекты.

В Год семьи в рамках фестиваля «Свидание с Россией в Бурятии» прошла детская секция кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок». Состоялись специальные показы анимационных и игровых фильмов для детей. Также прошло награждение победителей литературного конкурса «Приключения нерпёнка».

4 октября на торжественной церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение победителей. Гран-при получил фильм «9 секунд» (режиссёр Олег Штром).