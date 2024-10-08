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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Долгопрудном открылась выставка дагестанской художницы Шахри Тахнаевой «Вдохновение»

editor
By editor
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В Выставочном зале Дома культуры «Вперёд» состоялось открытие художественной выставки Шахри Тахнаевой «Вдохновение».

Шахри Тахнаева – художница из Дагестана, работающая в импрессионистической манере живописи, все ее работы пронизаны светом, легкостью и невесомостью. Художница использует множество оттенков синего для передачи неповторимого горного воздуха Дагестана.

Создание картин, как любой творческий проект требует не только знаний, труда, но и вдохновения. Именно оно послужило появлению картин Шахри Тахнаевой, именно так называется ее персональная выставка. В экспозиции выставки «Вдохновение» представлено более 30 работ, сюжетами которых стали горы Дагестана, виды родового села Чох, летопись которого ведется начиная с 14 века. На полотнах художницы природа невероятной красоты, горы, бурные реки, долины и сады.

Петр Чайковский говорил: «Вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых». Шахри Тахнаева много пишет, она — постоянный участник культурной жизни не только российских, но и международных проектов. В 2023 году она приняла участие в Большом Коровинском пленэре, организованном Фондом содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе», вошла в состав участников выставки в выставочном зале Художественной школы имени Валентина Серова. Выставки художницы прошли в Москве и Дагестане. Работы художницы находятся в частных коллекциях в России и за ее пределами.

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