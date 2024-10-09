Культурные столицы года России и Белоруссии устроили совместный мотопробег

Мотопробег Белыничи – Нижний Новгород, символизирующий дружбу культурных столиц 2024 года – Белоруссии и России, – состоялся 4-6 октября. В Белыничи, не устрашившись дождя и ветра, приехали байкеры из 7 регионов России.

Заместитель директора фонда «Культурная столица» Любовь Врублевская заявила:

— Этот мотопробег призван укрепить отношения между братскими странами, способствовать их духовному и культурному единству, сохранению памяти о важнейших вехах нашей общей истории и, конечно же, развитию Союзного государства.

Маршрут из Нижнего Новгорода в сторону современной Беларуси во многом повторил исторический путь Александра Невского в ходе Литовского похода, что вдохновило мотоциклистов ведущих мотосообществ и мотоклубов, таких как «Архистратиг», «Ночные волки», «Мотобратья во Христе» (Ивановское отделение), «Русские Мотоциклисты», «Guardsmen» и др.

4 октября в Белыничах мотоциклистов из России ждал тёплый приём с хлебом-солью, белорусскими танцами и песнями. Байкеры прокатили на мотоциклах всех желающих горожан, особенно это занятие пришлось по душе местным детям.

На следующий день состоялся сам мотопробег: гости посетили места воинской славы Белыничского района, где были организованы митинги в память о защитниках Отечества, а также колхоз «Родина» и его музей, дающие наглядное представление о быте белорусского народа. Байкеры также стали участниками литературно-музыкального представления «Нам мир завещано беречь» в районном Центре культуры.

Завершился мотопробег 6 октября поездкой к главной святыне города — Белыничской иконе Божьей Матери, исповедью и Причастием.

Председатель Белыничского райисполкома Ольга Пристромская отметила, что это мероприятие — еще один символ дружбы и добрососедства, объединяющий страны Союзного государства.

Это уже не первый мотопробег, в котором принимают участие обладатель звания «Культурная столица 2024 года» Нижний Новгород и организаторы конкурса «Культурная столица года». С 27 по 28 июля байкеры масштабно отмечали День патриотизма и православия мотопробегом «Площадь народного единства – Площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль».