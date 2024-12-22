Оратория «Мессия» в Зале Зарядье

В рамках III Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье» 18 декабря 2024 года в Большом зале была представлена оратория «Мессия» немецкого композитора Георга Фридриха Генделя.

Премьера оратории прозвучала на Пасху во время благотворительного концерта в дублинском «Мюзик-холле» 13 апреля 1742 года, а позже она всё чаще стала появляться в программах периода Рождественского поста.

Одно из наиболее известных сочинений в жанре оратории исполнил Барочный фестивальный оркестр под управлением Бенедикта Зауэра.

Также на сцене в этот вечер выступили Большой хор «Мастера хорового пения», солистки Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано) и Полина Шароварова (меццо-сопрано), солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Сергей Годин (тенор) и солист оперной труппы Большого театра России Василий Соколов (баритон).

Перед концертом состоялась лекция доктора искусствоведения Ларисы Кириллиной. Слушатели узнали, что означала эта оратория для самого Генделя и его современников, как её воспринимали на протяжении веков и почему её продолжают любить во всём мире.