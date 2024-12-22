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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Оратория «Мессия» в Зале Зарядье

editor
By editor
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оратория-мессия
Фото © пресс-служба Концертного зала «Зарядье»

В рамках III Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье» 18 декабря 2024 года в Большом зале была представлена оратория «Мессия» немецкого композитора Георга Фридриха Генделя.

Премьера оратории прозвучала на Пасху во время благотворительного концерта в дублинском «Мюзик-холле» 13 апреля 1742 года, а позже она всё чаще стала появляться в программах периода Рождественского поста.

Одно из наиболее известных сочинений в жанре оратории исполнил Барочный фестивальный оркестр под управлением Бенедикта Зауэра.

Также на сцене в этот вечер выступили Большой хор «Мастера хорового пения», солистки Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано) и Полина Шароварова (меццо-сопрано), солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Сергей Годин (тенор) и солист оперной труппы Большого театра России Василий Соколов (баритон).

Перед концертом состоялась лекция доктора искусствоведения Ларисы Кириллиной. Слушатели узнали, что означала эта оратория для самого Генделя и его современников, как её воспринимали на протяжении веков и почему её продолжают любить во всём мире.

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