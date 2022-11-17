Объявлены «Легенды сцены» премии «Звезда Театрала»-2022

Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» обнародовала имена лауреатов 2022 года в самой почетной номинации премии. Они определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом Премии.

Наградой «Легенда сцены» ежегодно удостаиваются мэтры, внесшие неизмеримый вклад в развитие отечественного театра и культуры. Их имена давно известны широкой театральной и кино-аудитории, а заслуги глубоко почитаются в профессиональном сообществе. Лауреатами Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцена» этого года стали Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко.

Александр Калягин – один из известнейших деятелей современного российского театра, сыгравший десятки ярких незабываемых ролей на сцене и в кино. Уже 26 лет Александр Александрович возглавляет Союз театральных деятелей РФ, который помогает, поддерживает деятелей культуры со всех уголков России. Помимо общественной работы, Калягин продолжает активную творческую деятельность: 30 лет назад он основал Московский театр «Et Cetera», где находится у «творческого руля» как художественный руководитель и по сей день.

Профессиональный путь Натальи Теняковой включает в себя ведущие сцены России – как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Карьера актрисы стартовала на подмостках современного «Балтийского дома» и с успехом продолжилась под руководством великого режиссера Георгия Товстоногова. После переезда в столицу Тенякову увидел и московский зритель. В Москве Наталья Максимовна также успешно блистала в главных ролях на сцене Театра имени Моссовета, а затем Художественного театра под руководством Олега Ефремова. Именно здесь летопись ее работ дополнилась великими образами Раневской из «Вишнёвого сада» Антона Чехова, Гурмыжской из «Леса» Александра Островского и другими.

Народный артист России Александр Филиппенко сегодня, пожалуй, по праву может считаться одним из самых активных театральных деятелей старшего поколения. В его творческом багаже – десятки острохарактерных киноролей, громких театральных премьер. Артист внимательно следит за веяниями эпохи: ведёт социальные сети, участвует в онлайн-проектах. Александр Филиппенко уже становился лауреатом премии «Звезда Театрала» в актёрских номинациях, но теперь ему будет вручена самая почётная награда – «Легенда Сцены».

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Звезда Театрала» пройдет 5 декабря на главной сцене Театра имени Вахтангова. В этот вечер символы зрительской любви вручат не только «Легендам сцены», но и лидерам текущего зрительского онлайн-голосования – народным избранникам 2022 года. Посетить церемонию может каждый. Подробности по ссылке.

А пока мы напоминаем: голосование в финальном этапе «Звезды Театрала» продлится до 30 ноября на официальном сайте премии – времени остается совсем мало, а это значит, что каждый голос может стать решающим и привести номинанта к победе.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.