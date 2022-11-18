Катрин Борисов приглашает на встречу в Клубе ценителей искусства SOUL&ArtCommunity

Каждая встреча закрытого клуба SOUL&ArtCommunity — это глубокое погружение в тему современного искусства, живое общение художниками, кураторами, галеристами в атмосферном пространстве ресторана SOUL. Здесь эксперты рассказывают о разных сферах современного искусства: стилях и направлениях, теориях и концепциях, о коллекционировании, арт-дилерстве и многом другом.

Каждый раз форматы встреч меняются. Это и тематические ужины в формате дискуссии в уютной приватной обстановке в сочетании с исключительными блюдами и нетривиальными винами от сомелье Тамары Поляковой, и бранчи со специальным меню ресторана с бокалом редкого игристого.

Спикер — коллекционер, арт-директор одной из самых успешных московских галерей и фонда актуального искусства RuArts Катрин Борисов — выступит с темой «Художники уличной волны. Российские звезды».

«На лекции мы научимся замечать уличное искусство, отличать его от официального мурализма и познакомимся с наиболее заметными художниками, работающими как на улице, так и с галереями современного искусства» – Катрин о предстоящей лекции.

В рамках мероприятия гостей ждёт дегустация вин и лекция от приглашенного деятеля искусства. А после все желающие смогут остаться на ужин в ресторане, где продолжат общение в уютной обстановке.

Количество гостей ограничено.

Подробности и билеты по ссылке.

Где? Отель MOSS Boutique, Кривоколенный переулок, д. 10, стр. 4.

Когда? 20 ноября в 17:00.

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