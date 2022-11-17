В центре электроакустической музыки Московской консерватории пройдет Первая международная научная конференция «Электроакустическая композиция: теория, история, практика». Конференция пройдет с 21 по 23 ноября в Центре электроакустической музыки (Служебный вход в Большой зал консерватории).

За три дня конференции пройдет выступление 34 участников из разных стран и городов России (очно и дистанционно), состоятся два концерта. Конференцию завершит круглый стол. Подробное расписание и информация об участниках есть на сайте.

Все дни конференции будет идти прямая трансляция на YouTube канале ЦЭАМ, для желающих посетить выступления участников или концерты, открыта регистрация https://ceammc.timepad.ru/events/future/ .

Среди участников: Андрей Смирнов, Луиджи Чеккарелли, Маттиас Кранебиттер, Григорий Амосов, Олег Макаров и Алессандро Перини.

Среди заявленных тем выступлений: мультимедийная композиция в связи с современным искусством, проблемы нотации и терминологии электроакустической музыки, проблемы методики преподавания и другие.

«Мы продолжаем развивать направление нашего Центра CEAM_Science и в этом году открываем первую Международную научную конференцию, которая станет ежегодной», – говорит руководитель Центра электроакустической музыки Николай Попов.

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