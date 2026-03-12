На XII Национальной анимационной премии «Икар» впервые будет вручена специальная награда имени Анатолия Прохорова

На торжественной церемонии Национальной анимационной премии «Икар» впервые отметят создателя лучшего дебютного фильма специальной наградой — премией имени Анатолия Прохорова. Победителя выберет Экспертный совет. Размер призового фонда — 300 тыс. рублей. ГК «Рики» выступает официальным партнером мероприятия.

Анатолий Прохоров, известный культуролог, ученый, продюсер, был одним из основателей анимационной студии «Пилот» и художественным руководителем легендарного проекта «Смешарики». Он всегда придавал особое значение воспитанию молодых специалистов в сфере анимации. Новая номинация в Национальной премии — почетная дань памяти Мастеру.

Торжественное мероприятие состоится 6 апреля 2026 года в Москве, в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова. Список номинантов будет объявлен в середине марта.

Премия «Икар» — это российская национальная анимационная премия, которая присуждается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли. Традиционно призы вручаются в 16 номинациях. Среди лауреатов разных лет: Константин Бронзит, Александр Петров, Игорь Ковалев, Дмитрий Высоцкий, Реваз Габриадзе, Юрий Арабов, Андрей Хржановский, Армен Джигарханян, Валерий Гаркалин, Лариса Брохман, Леонид Шмельков, Антон Дьяков, Дина Великовская, Денис Чернов, Марина Ланда, Сергей Васильев и др.

Национальная премия «Икар» впервые была вручена в 2015 году. Учредителями стали Открытый российский фестиваль анимационного кино, Союз кинематографистов РФ и Ассоциация анимационного кино.

Премия реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Благотворительного фонда поддержки анимации, Ассоциации анимационного кино России, киностудии «Союзмультфильм», группы компаний «Рики», студии «Юпитер-XXI», студии «Мастер-Фильм», а также Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.