Дети стали первыми зрителями российского фэнтези «Красная Шапочка»

15 сентября в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» состоялся благотворительный гала-показ российского фэнтези «Красная Шапочка». Первыми зрителями закрытого показа стали более 150 детей из Москвы и других регионов России, среди которых дети, перенесшие тяжелые заболевания, дети из многодетных семей и детских домов. Праздничная программа открылась невероятным флешмобом от участниц школы-студии Аллы Духовой TODES: 150 Красных Шапочек в главном атриуме ЦДМ исполнили зажигательный танец под главный саундтрек фильма «Не опусти» от артистки лейбла Black Star Анет Сай.

В рамках открытия с приветственными словами выступили генеральный продюсер фильма Лина Арифулина, президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова и певец Марк Тишман.

Лина Арифулина:

– К нам сегодня приехали дети из Уфы, Казани и Иркутска. И именно здесь и сейчас мы хотим объявить, что все доходы от фильма “Красная Шапочка”, который выйдет в прокат 22 сентября, передаются в благотворительный фонд “Новый дом”. Мы хотим поддержать детей, которые по воле судьбы, как и Красная Шапочка, оказались без отца. Нам это очень важно.

Ирина Белянова:

– Для нас этот фильм — особенный, потому что это рассказ о том, как Красная Шапочка пыталась найти своего отца. Основная идея очень схожа с целями нашего благотворительного фонда, потому что для нас главное, чтобы каждый ребенок получил уютный дом, любящих родителей и возможность уверенно смотреть в будущее, которую мы с вами можем ему дать.

Марк Тишман:

– Хочу сказать всем, кто будет смотреть этот фильм: после просмотра “Красной Шапочки” вы обязательно станете тем человеком, который создаст свою сказку и расскажет ее огромному количеству людей. Будьте в этом уверены и верьте в себя!

В числе почетных гостей присутствовала заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Екатерина Бербер: “Столица комплексно поддерживает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конечно, прежде всего обеспечивая им возможность воспитываться в семье. В то время, пока наши дети живут в центрах содействия семейному воспитанию, важно окружить их заботой и максимально социализировать. Мероприятия, подобные сегодняшнему путешествию в мир известной сказки, успешно с этой задачей справляются. Отрадно, что все больше московских компаний показывают свою социальную ориентированность. На встрече ребята могут познакомиться и пообщаться со сверстниками из другого города и, конечно, самыми первыми посмотреть фильм, где главные герои — их ровесники. Спасибо организаторам за предоставленную возможность.

В мероприятии также приняли участие звезды кино, снимавшиеся в фильме: Екатерина Климова, Данила Якушев, Таисия Калинина, Олег Чугунов и Павел Кузьмин.

Екатерина Климова:

– Моя дочь недавно пришла со школы вся в слезах, она поспорила с одной девочкой насчет существования Деда Мороза, есть он или нет. Я ответила, что чудо не требует доказательств: если ты веришь — все возможно. Я думаю, что это посыл нашего фантастического фильма, посвященного всем, кто верит в себя и способен на многое.

Данила Якушев:

– Ни в одном прочтении Красной Шапочки не было отца, поэтому на мне была большая ответственность. Для меня этот фильм очень дорог, я люблю сказки с самого детства, некоторые я даже писал сам. Участвовать в таком большом интересном проекте для меня большая честь.

Павел Кузьмин:

– Хочу пожелать самого главного — чтобы волшебство всегда оставалось с вами. Оно к вам будет приходить в людях, в ситуациях, в стечениях обстоятельств. Просто верьте, и все обязательно случится.

Юные участники спецпоказа в ЦДМ смогли не только первыми в России увидеть фильм «Красная Шапочка», но и пообщаться с исполнительницей главной роли Таисией Калининой, а также посетить выставку костюмов киногероев, созданных известным российским дизайнером Игорем Гуляевым.

Кроме того, детям провели экскурсию по главным достопримечательностям самого большого детского магазина страны: они посетили смотровую площадку и «Музей детства», в котором представлено более 1000 игрушек 50-х-80-х годов и увидели самые большие в мире механические часы «Ракета». В финале дня каждый участник получил в подарок фирменный рюкзак ЦДМ со школьными принадлежностями.

“Мы были искренне рады принять в Центральном детском магазине гостей гала-показа нового российского фильма “Красная Шапочка”. Особенно важно, что первыми в стране кино посмотрели дети. Для них была подготовлена большая праздничная программа. Юные гости смогли посетить внутренние достопримечательности ЦДМ, пообщаться с артистами, полюбоваться танцевальным флешмобом и увидеть на большом экране кинотеатра современный блокбастер об отважной героине, которая несет в мир добро. Положительные эмоции детей, их улыбки – главная награда для всех организаторов показа. Особую благодарность мы выражаем Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, при организационной поддержке которого прошел этот грандиозный праздник”, ─ прокомментировали в пресс-службе ЦДМ на Лубянке.

В широкий прокат приключенческий блокбастер «Красная Шапочка» выйдет 22 сентября. Прокатчиком фильма стала компания «Централ Партнершип». Над созданием картины работала команда российской кинокомпании «Три А» и компании Entire Promo Lab. Автор идеи и генеральный продюсер — Лина Арифулина. Режиссеры Александр Баршак и Артем Аксененко. Все деньги от проката «Красной Шапочки» будут переданы в благотворительный фонд «Новый Дом», который помогает детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-сиротам, а также финансирует создание и дальнейшую работу образовательных комплексов “Точка Будущего” в Иркутске и в Якутии.

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