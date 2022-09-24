Cостоялась премьера российского трейлера фильма «Корсаж» — исторической драмы Мари Кройцер

В сети Интернет состоялась премьера российского трейлера фильма «Корсаж» — исторической драмы Мари Кройцер, демонстрирующей современный взгляд на переходный момент в жизни легендарной императрицы Австрийской Елизавете, которую ласково называли Сисси.

Императрица Елизавета Баварская, ласково называемая Сисси, славилась своей красотой и задавала модные тенденции. Сисси была одержима своей внешностью, придерживалась строгой диеты, делала маски с сырой телятиной, занималась верховой ездой и ходила пешком для поддержания фигуры. Ее талия была всего 51 сантиметр. С возрастом императрица запретила себя фотографировать и на людях носила густую вуаль. Елизавета стала настоящей туристической достопримечательностью, своеобразной принцессой Дианой Австрии. Ее изображения и портреты повсюду, а ее жизнь часто становится предметом экранизации.

В «Корсаже» внимание сконцентрировано на взрослой Елизавете. Ей исполняется 40 — по меркам того времени императрица считается пожилой. Елизавета “затянута в корсет” общественного мнения, от нее ждут исполнения идеального образа, делая “корсет” все туже. Сисси, с одной стороны, стремится бунтовать против надоевших ей порядков, но с другой хочет исчезнуть, стать невидимой. Императрица понимает, что впереди ее ждет будущее из строгих церемониальных обязанностей, хотя никакой политической силы она не имеет. При этом она сохраняет жажду к знаниям, много путешествует, общаясь со старыми друзьями и любовниками в поисках цели своей юности. Для Елизаветы становится невозможным втиснуть себя в рамки заданных стандартов — она живет в тугом корсете самоограничения и общественного осуждения.

Картина была представлена на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», где получила приз за лучшую женскую роль (Вики Крипс). Также недавно «Корсаж» был выдвинут на соискание премии «Оскар» как претендент от Австрии (лонг-лист). Картину в российский прокат выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision 20 октября.

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