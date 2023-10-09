В Москве состоялась церемония награждения фильмов-победителей I Фестиваля туристического кино. Всего в программе было представлено 24 документальных фильма регионального производства.

Гран-при взяла картина Елены Кабановой и Андрея Тимошенко «Евдокимыч, или Как лечить оленя».

Партнеры фестиваля отметили также следующие работы:

Учредитель номинации: ДОМ.РФ. Номинация «Будущее рядом»

Победитель: «Запретный язык будущего», реж. Анна Турчанинова, Россия, 2022

История некогда запретного русского жестового языка, рассказанная через личную историю слабослышащего человека. Авторы рассказывают, в чём обвинялся этот уникальный, образный язык и почему он может стать языком будущего.

Учредитель номинации: АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Номинация «Северный код»

Победитель: Новелла «Плейстоценовый парк за Полярным кругом» из альманаха «Современные герои Арктики», реж. Михаил Лукачевский, Россия, 2022

Альманах из пяти серий рассказывает о современных жителях Арктики, которые своей деятельностью пытаются сохранить наследие предков, а также преобразовать и передать свой уникальный опыт для развития общества.

Учредитель номинации: АО «КАВКАЗ.РФ». Номинация «Кавказская тропа»

Победитель: Новелла «Новая энергия» из альманаха «Опытным путём», реж. Павел Тихонов, Россия, 2022

Есть мнение, что наука рождается в стенах столичных университетов. Но есть и «другие» исследователи! Их изобретения появляются в маленьких селах и на окраинах уездных городов, в домашних мастерских и гаражных боксах.

Учредитель номинации: Компания PM Hotel (ГК «Ресторация»). Номинация «Место силы»

Победитель: «Хакасские Страдивари», реж. Андрей Литвиненко, Россия, 2022.

Фильм о мастерах хакасских национальных музыкальных инструментов, которые, несмотря на генерализацию и стандартизацию производства национальных инструментов, сумели сохранить самобытность хакасских инструментов и возродить их производство.

Фильмы были сняты при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в рамках конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее».

I Фестиваль туристического кино проходил 3-5 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках III Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры». Помимо бесплатных кинопоказов гости фестиваля приняли участие в деловой программе.

Цель – содействие развитию инвестиционной и туристической привлекательности регионов путём создания устойчивого туристического бренда с использованием визуальных методов кинематографии.

Организаторы: «ПИР Экспо», продюсерский центр «Мувистарт», Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.

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