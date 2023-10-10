ТАСС, как генеральный партнер фотоконкурса, организует для финалистов стажировки в редакции фотоинформации, в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ фотожурналисты проведут мастер-классы. Также у победителей будет возможность посетить с экскурсией кабинет-музей фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна, долгое время работавшего личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Кроме того, лучшие работы победителей фотоконкурса будут представлены в галерее медиабанка tassphoto.com с ноября 2023 года по январь 2024 года. Также их опубликуют в совместном просветительском альбоме Российского общества «Знание» и ТАСС, а в 2024 году лауреаты отправятся в фотоэкспедицию. Победители в категории «Профессионалы», получат возможность провести собственные фотовыставки на ведущих площадках страны.

«Считаем важным поддержать этот конкурс – в центре его внимания вся Россия. Он охватывает практически все сферы нашей жизни, и его задачи созвучны стремлениям нашего агентства – как можно больше рассказывать о достижениях нашей страны, талантах и успехах людей, богатейшей культуре и традициях народов России. Журналисты ТАСС работают во всех регионах, мы видим множество позитивных изменений в самых разных областях: растут города, развивается производство, создаются условия для комфортной жизни. Свежий взгляд участников конкурса позволяет по-новому увидеть привычное. Уверен, что с некоторыми конкурсантами сотрудничество будет продолжено, и их работы появятся в медиабанке нашего агентства», – сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Оценивать работы будет почетное жюри фотоконкурса. В него войдут: председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев; заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, актриса, депутат Московской городской думы VII созыва Мария Киселева; российский журналист, военный корреспондент, писатель и блогер, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов; российский журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич; художник, общественный деятель, коллекционер произведений искусства, президент Фонда поддержки и развития современного искусства, продюсер международного фестиваля «Культурный код» Дмитрий Левочкин; директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев, руководитель редакции фотоинформации Сергей Шахиджанян; шеф-фотограф ТАСС Валерий Шарифулин; документальный фотограф, член Союза фотохудожников России Антон Уницын; председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов; руководитель англоязычного фотовыпуска МИА «Россия сегодня» Иван Секретарев; управляющий директор, начальник управления развития перспективных технологий AI ПАО «Сбербанк» Семен Буденный; руководитель отдела кросс-проектов VK, автор и руководитель проекта «VK Места» Ирина Саютина; декан факультета журналистики Московского государственного университета Елена Вартанова; Первый заместитель генерального директора «Государственной Третьяковской галереи» Татьяна Шаршавицкая.

Награждение 65 победителей и лауреатов фотоконкурса состоится при участии оргкомитета Российского общества «Знание» и партнеров проекта в ноябре 2023 года в рамках проведения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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