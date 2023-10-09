С 4 по 6 октября в Школе пекарей на ВДНХ проходил Всероссийский Кубок сельских пекарей, организованный Российской Гильдией пекарей и кондитеров.

Кубок проводился при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), ОПОРЫ РОССИИ, Российского союза сельской молодежи (РССМ) и ведущих отраслевых союзов и ассоциаций.

Участие в соревнованиях приняли шесть команд - представители Воронежской, Тверской, Московской, Самарской областей и Республики Чувашии.

С приветственным словом в первый день соревнований выступил директор Школы пекарей, вице-президент РОСПиК Юрий Викторович Бондаренко. Он подчеркнул, что проведение таких соревнований не только помогает хлебопекам обменяться опытом с другими регионами, но и позволяет сделать сообщество пекарей более сплоченным и дружным.

Программа Кубка включала в себя следующие номинации: «Хлеб», «Сдобные хлебобулочные изделия», «Декоративная выпечка», «Витрина», «Культура производства».

Работы участников оценивало профессиональное жюри во главе с председателем жюри Ю.В. Бондаренко. Все команды очень ответственно подошли к участию в Кубке, продемонстрировав высокую степень профессиональных знаний и практических навыков.

5 октября площадку соревнований посетили финалисты конкурса «Молодые предприниматели села» Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» во главе с председателем Дмитрием Пекуровским.

Официальное закрытие Кубка прошло 6 октября. В этот день состоялось пленарное заседание и награждение победителей. Пленарное заседание было посвящено вопросам развития сельского хлебопечения и рассмотрению «Методических рекомендаций по разработке региональной программы развития хлебопечения на сельских территориях». С подробным докладом по данной теме выступил президент РОСПиК Юрий Менделевич Кацнельсон. Особое внимание в своем исследовании он уделил аналитике и потенциалу развития хлебопечения на сельских территориях.

В церемонии награждения приняли участие почетные гости: Первый заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Герасимович Митин, начальник отдела оценки эффективности мер государственной поддержки и мониторинга Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Юлия Витальевна Пелих и вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Оганесович Варданян.

По результатам общекомандного зачета призовые места распределились следующим образом:

диплом, медаль и Кубок I степени – сборная команда «Чувашпотребсоюз» (Чувашская Республика).

диплом, медаль и Кубок II степени – команда «Бариновская мельница» (Самарская область);

диплом, медаль и Кубок III степени – команда ГБПОУ Московской области «Колледж «Подмосковье»;

Не секрет, что сейчас городской житель имеет возможность выбора из не менее 25 наименований хлеба в магазине, а сельский – всего 3-4, и это в лучшем случае. Проект «Сельское хлебопечение» направлен на то, чтобы изменить такое положение дел, дать возможность сельским жителям заняться изготовлением хлеба и расширить ассортимент продукции на сельских прилавках. Проект «Сельское хлебопечение» и Всероссийский Кубок сельских пекарей позволяют привлечь больше внимания к данной проблеме. Молодые хлебопеки, участвующие в подобных соревнованиях, показывают своим примером, что развитие хлебопечения на сельских территориях - это нужное и выгодное мероприятие, – подчеркнул сенатор С.Г.Митин.

Кубок проводился с целью повышения профессионального мастерства, обмена опытом, поиска и поддержки наиболее талантливых пекарей и возрождения культуры, навыков и традиций сельского хлебопечения.

Visited 3 times, 3 visit(s) today