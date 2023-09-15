В начале сентября состоялся Demo Day финалистов акселератора Seasons Tech 3.0, который реализуется при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». В течение шести месяцев участники работали над своими инновационными проектами из сферы легкой промышленности. До финала дошли только 24 команды, которые представили результаты жюри и потенциальным инвесторам.

Состоялся Demo Day – финал долгосрочной программы развития инновационных проектов в сфере легкой промышленности Seasons Tech 3.0. Финалисты третьего набора акселератора представили экспертному совету 24 проекта, 6 из которых по итогам онлайн-голосования стали победителями программы и получили гранты на дальнейшее развитие от организаторов и партнера акселератора.

На Demo Day участники акселератора Seasons Tech 3.0 выступили в двух треках - Технологическом и Цифровом.

Победителями Seasons Tech 3.0 стали проекты:

WARMR / Олави Сийкки / Технологический трек;

«Перо Сойки» / Марина Самаева / Технологический трек;

ООО «Р-КЛАСС» / Борис Кокорев и Роман Кукушкин / Технологический трек;

Mayam luxury fashion metaverse / Анна Грин / Цифровой трек;

ООО «ФлексФид» / Марина Летовальцева / Цифровой трек;

Muscles.ai / Мила Улыбина / Цифровой трек.

Сертификат на бесплатный стенд на Fashion Style Russia в 2024 году от генерального директора выставки Александры Сакаевой выиграла финалистка третьего набора акселератора Seasons Tech, разработчик экранизирующей капсулы КОКОН Жанна Гермер.

Demo Day прошел на площадке международной выставки Fashion Style Russia, организуемой Союзлегпромом, компанией SHOESSTAR и Российским союзом кожевников и обувщиков при поддержке Минпромторга России.

«Мы показали впечатляющие успехи 24 команд-финалистов третьего набора Seasons Tech рынку отечественного легпрома и провели панельную сессию выставки «Роль инноваторов в развитии легкой промышленности в России», где обсудили возможности стимулирования развития и применения инновационных технологий на производстве уже сейчас. Реакция индустрии подтвердила, что все проекты-финалисты в Технологическом и Цифровом треках представляют собой востребованные рынком инновационные продукты и имеют бизнес-потенциал. В этом году мы сделали большой шаг в развитии акселератора и закрепили за собой статус «точки сборки» инноваций в российском легпроме. Познакомиться с проектами можно на коллективном стенде Seasons Tech», – отметила основатель «Русских сезонов» и Seasons Tech Дарья Мациевская.

«Иннопрактика» поддерживает Seasons Tech с 2019 года. Для нас очень важно, что программа сфокусирована на поиске и развитии технологических решений в отрасли, российских инновационных продуктов, что делает ее уникальной для отечественного рынка. Акселератор строится по гибридному формату, объединяя модели technology push и market pull, что позволяет максимально сократить процесс от идеи до реализации. И проекты текущего набора – прямое тому подтверждение», – прокомментировала разработки финалистов советник по развитию компании «Иннопрактика» Анна Исаева.

«Стать финалистом акселератора для любого участника, будь он начинающий технологический предприниматель, опытный изготовитель, дизайнер, разработчик или ученый - определенно знаковое событие! Пройти в финал — это уже показатель того, что выбранное участником направление вызывает неподдельный интерес у рынка. Я высоко оцениваю профессионализм организаторов, формат финала, уровень подготовки остальных команд-участников и уровень экспертности членов жюри», – поделился впечатлениями победитель Технологического трека, участник команды «Р-КЛАСС» Борис Кокорев.

Председателем экспертного совета Seasons Tech 3.0 стала коммерческий директор Фабрики Нетканых Материалов «Весь мир» Алена Габерланд. В состав жюри также вошли: исполнительный директор Российского союза производителей одежды Наталья Шустикова, сооснователь выставки Fashion Style Russia, директор международной выставки обуви и кожгалантереи SHOESSTAR Александра Сакаева, директор по развитию компании «Термопол» и комиссар бренда «Холлофайбер» Владислав Иванов, директор департамента легкой промышленности и лесостроительного комплекса министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вера Хмырова, собственник ГК «Ортомода», куратор БРИКС Галина Волкова, владелец бренда Treartex Елена Гильманова, руководитель штаба, подразделения по разработке маркетинговых продуктов Сбербанка Вера Савельева.

Seasons Tech 3.0 — проект, реализуемый компанией «Русские сезоны» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». Партнер программы – министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Технологическим партнером акселератора выступает компания «Термопол» (ТМ «Холлофайбер»).

«Сегодня отраслевое сообщество – это не только мы! Акселератор Seasons Tech «встал на крыло». Данный проект – шикарная площадка для презентации своих идей перед инвесторами, в который стремятся попасть инноваторы, чтобы не только заявить о себе, но и доработать, доупаковать, дошлифовать разработки, которые в процессе акселерационной коммуникации и жестких требований обретают очертания конкретных предсерийных или мелкосерийных изделий, прототипов, технологических решений. Особая сущность таких итоговых работ – универсальность, многофункциональность и их межотраслевой характер, и на Demo Day 6 сентября мы увидели это! При этом основным критерием востребованности выпускников в отрасли является их дальнейшее взаимодействие с производителями и промышленностью», – убежден Владислав Иванов.

«Сегодня легкая промышленность находится на пути сложнейшей трансформации – мы меняем саму модель отрасли, переходя от импортной продукции к своей отечественной. Я хочу поблагодарить участников акселератора за их работу - для отрасли это очень важно», – отметила Вера Хмырова.

Индустриальными партнерами третьего набора стали компании «Ортомода», Treartex, «Иннотек», «Апотекс», Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир», TKANOFF GROUP, «Лайттек», Black VR, Stayer, «Димитекс», Vikisews, Parrey, LegPromRF, «Спортмастер».

Инфраструктурные партнеры – Российский союз производителей одежды, Сибирский Центр дизайна (г. Томск), Ассоциация предприятий легкой промышленности Оренбургской области LEGKO, кластер легкой промышленности Орловской области, Всероссийский фестиваль-конкурс МОДА 4.0, Международный научно-практический форум SMARTEX (г. Иваново) и другие организации.

Образовательные партнеры – Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Ивановский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В. И. Ульянова, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Костромской государственный университет, Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова, Витебский государственный технологический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и другие отраслевые вузы России и стран Содружества.

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