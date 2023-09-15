Тинькофф подписал соглашение о партнерстве с Большим театром, в рамках которого компании будут совместно работать над популяризацией просветительских и культурных проектов, а также проведут серию совместных мероприятий. Договор о сотрудничестве подписали председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

В рамках партнерства Тинькофф и Большой театр планируют серию совместных проектов и специальных показов.

Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф:

«Большой театр многие годы является важнейшей площадкой для культурного диалога между зрителем и искусством. Тинькофф, в свою очередь, давно поддерживает различные просветительские проекты в России. Сегодня мы рады объявить о партнерстве с главным театром страны и верим, что оно окажется плодотворным, принесет множество сюрпризов как для клиентов Тинькофф, так и для всех любителей театрального искусства».

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин:

«Тинькофф – это ведущий банк нашей страны. Не случайно он занимает второе место в России по числу пользователей. Нам импонирует и то, что это очень креативная институция – Тинькофф в авангарде современных процессов – банк развивает собственные инновационные сервисы, открывает университет и не боится идти туда, куда ещё никто не решался. Творчество и постоянное движение – вот, что, наверное, является нашими общими ценностями.

В этом сезоне банк Тинькофф становится нашим спонсором, и мы надеемся, что это начало продолжительных отношений, которые позволят нам придумать и воплотить много интересных проектов».

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