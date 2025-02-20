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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Обзор самых захватывающих книжных новинок 2024 года

editor
By editor
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балкания - александр ермак

Прошлый год стал настоящим праздником для всех любителей отечественной прозы, а в начале 2025 года самое время подвести итоги и обратить внимание на самые захватывающие литературные открытия.

В 2024 году на книжных прилавках появилось множество интересных новинок, которые завоевали внимание читателей и критиков. В этом разнообразии голосов и стилей можно найти как новые имена, так и популярных авторов, которые продолжают удивлять и вдохновлять. Мы собрали для вас ТОП-7 книг, которые стоит прочитать в этом году, и которые обязательно оставят след в вашем сердце и разуме.

«Балкания», Александр Ермак

«Балкания» — захватывающая история о журналисте Стефане, который отправляется в маленькую страну для выполнения задания, заключающегося в переписывании Библии в интересах влиятельной организации, стремящейся внедрить новые «правильные» ценности. Однако вскоре он начинает замечать странности в обществе, где моральные принципы стремительно подрываются, а дети обучаются сексуальному просвещению через практические занятия.

Стефан осознает, что оказался в центре игры за будущее человечества, где каждое его действие приводит к тотальной «сторнации» нравственных норм. В этом интригующем триллере Александр Ермак задает важные вопросы о возможности переписывания истории и сути человечества, а также о последствиях стремления к свободе, если оно становится инструментом власти. Роман недавно был выдвинут на соискание сразу двух национальных литературных премий: им. Д.А. Гранина и «Большая книга».

«Поиски утраченного завтра», Сергей Лукьяненко

сергей лукьяненко - поиски утраченного завтра

Сергей Лукьяненко, известный своим уникальным стилем и увлекательными сюжетами, в своем новом произведении «Поиски утраченного завтра» вновь обращается к нам с философским вопросом о времени и его значении. Книга предлагает читателю сосредоточиться на тонкой грани между фантастикой и реальностью, исследуя, как наши действия влияют на будущее и к какому результату может привести выбор, сделанный сегодня.

Лукьяненко с присущей ему иронией и глубиной погружает нас в экзотические миры и загадочные ситуации. Он мастерски использует элементы детектива, чтобы создать напряжение и заставить читателя задуматься о том, что действительно важно. Читая эту книгу, мы не только наслаждаемся захватывающим сюжетом, но и задаем себе вопросы, которые остаются актуальными в нашем повседневном выборе.

«Брисбен», Евгений Водолазкин

брисбен - евгений водолазкин

В новом романе Евгения Водолазкина «Брисбен» продолжает развиваться судьба героев из предыдущих произведений («Лавр», «Авиатор»), которые, как в античной трагедии, резко меняют свою жизнь. Главный герой, музыкант-виртуоз Глеб Яновский, теряет возможность выступать из-за болезни и отправляется на поиски нового смысла, обращаясь к воспоминаниям о своем детстве в Киеве, юности в Ленинграде и настоящем в Германии. В этих путешествиях он задумывается, существует ли на самом деле город Брисбен, или он является лишь миражом или утопическим идеалом.

Водолазкин исследует темы идентичности и исторической памяти, наполняя каждую страницу яркими образами и тонкой лирикой. Повествование пронизано глубокими размышлениями о человеческой природе и о влиянии истории на личный опыт. «Брисбен» становится не просто очередной книгой автора, а настоящим литературным событием, которое заставляет задуматься о смысле жизни и ценности выбора, демонстрируя мастерство писателя в построении сюжета и использовании метафор.

«Вегетация», Алексей Иванов

вегетация - алексей иванов

В своем новом романе «Вегетация» Алексей Иванов обращается к жанру фантастики, рассказывая о бригаде лесорубов, пробирающихся по лесам Урала к заброшенному военному объекту в горе Ямантау. Мир вокруг них кажется знакомым, но в его географии посёлки и заводы мертвы, а леса, ускоренно мутировавшие для добычи древесины, ополчаются на цивилизацию. В этих условиях лесорубы, являясь конкурирующими группами, ведут между собой войну, отражая общую деградацию окружающего мира.

Книга предлагает читателю уникальный взгляд на экзистенциальные вопросы о месте человека в природе и его роли в экосистеме. Иванов мастерски сочетает философские размышления с художественной прозой, заставляя задуматься о последствиях человеческих поступков. «Вегетация» становится многослойным исследованием внутреннего мира человека и его взаимодействия с окружающей средой, наполненным яркими образами и глубокими метафорами.

«Дизайнер Жорка, Мальчики», Дина Рубина

дизайнер жорка - мальчики - дина рубина

Новый роман Дины Рубиной «Дизайнер Жорка, Мальчики» ведет читателя в путешествие по советской Астрахани, Польше и военной Бухаре. История начинается с десятилетнего Ицика, чья семья, оставившая уникальную коллекцию часов, вынуждена бежать от гитлеровского нашествия. Вернувшись в родной дом, Ицик, теперь называющий себя Цезарем, обнаруживает лишь развалины. Эта утрата заставляет его участвовать в авантюре, которую газетчики назовут «Элегантное ограбление». Позже он встретит странного мальчика-сироту Жорку, и их судьбы пересекутся благодаря тайне одной коллекции.

В «Дизайнере Жорка, Мальчики» Рубина создает насыщенный эмоциями мир, где главный герой ищет свое место в изменяющемся мире. Используя юмор и иронию, автор оживляет сюжет, представляя ярких персонажей, каждый из которых вносит уникальность в историю. Книга становится глубоким исследованием человеческих отношений и поиска себя, насыщенным трепетными моментами и жизненными выборами.

«Флегонт, Февруса и другие», Василий Аксенов

флегонт февруса и другие - василий аксенов

Книга переносит читателя в сибирскую Ялань, где главный герой с другом детства посещает старообрядческую деревеньку Колдунья, чтобы порыбачить на реке Кеть. В Колдунье живут кержаки и никониане, а автор мастерски передает образы жителей деревни через их застольные разговоры и религиозные споры, вызывая у читателя желание оказаться в этом уютном уголке суровой Сибири.

В романе «Флегонт, Февруса и другие» Василий Аксенов вновь радует своим остроумием и тонкой иронией, создавая яркий калейдоскоп судеб, сосредоточенных вокруг двух основных персонажей. Аксенов искусно управляет языком, наполняя каждую страницу метафорами и наблюдениями о российской действительности, что придает произведению актуальность и позволяет насладиться богатством языка и глубиной мыслей автора.

«Круть», Виктор Пелевин

круть - виктор пелевин

В третьем веке Зеленой Эры имплант-коррекция «Открытого Мозга» изменила баланс сил, сделав женщин доминантным гендером, а на вершине уголовной иерархии сформировались жестокие «куры-заточницы». Противостоять им не могут биологические мужчины, но есть нюанс.

В романе Виктора Пелевина «Круть» автор сочетает философию и сатиру с элементами фантастики, погружая читателя в мир архивных данных и культурных кодов. Пелевин создает запутанные сюжеты, поднимая важные вопросы о глобализации и постмодернизме, и использует метафоры и аллегории для глубоких размышлений о современном обществе. Это произведение становится актуальным не только для 2024 года, но и для будущих лет.

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