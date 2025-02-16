SISTEMA GALLERY выпустила каталог Алены Кирцовой к выставке «Пигмент. Краска. Цвет»

SISTEMA GALLERY выпустила каталога Алены Кирцовой к выставке «Пигмент. Краска. Цвет». В издание вошли статьи ведущих специалистов по современному отечественному искусству, а также ключевые произведения Кирцовой, созданные за три десятилетия творчества художницы. В презентации каталога приняли участие руководитель галереи Анастасия Волкова и сама Алена Кирцова.

«Стиль Кирцовой поражает своим уникальным подходом к изображению природы и глубокому пониманию мира вокруг. Её картины переносят нас в удивительные миры, где каждый мазок словно вздох живой природы, каждый цвет — это отголосок бесконечной красоты. В работах художницы присутствует неподдельная энергия и эмоциональная глубина, которая трогает сердца зрителей», — подчеркнула Анастасия Волкова.

По признанию самой Кирцовой, магия цвета завораживала ее с раннего детства, о котором она хранит самые яркие воспоминания. Переезд в Москву дал ей возможность познакомиться с живописью европейского модернизма, благодаря которой художница смогла сформулировать свои приоритеты и обрести собственный стиль, который она сумела сохранить, невзирая на все трудности советской эпохи.

«Быть художником в те годы — это не только о творчестве. Это ещё и о праве на существование. Но в какой-то момент у меня не осталось сомнений: я не могла быть частью официального искусства, потому что его язык был для меня чужд. Я искала истину в цвете, форме, эмоции — а не в рамках, установленных системой. Именно поэтому я оказалась среди художников, которые тоже не хотели мириться с правилами. Мы не выбирали путь сопротивления — мы просто не могли иначе», — вспоминает Алена Кирцова.

В 2010 году персональная выставка художницы прошла в Московском музее современного искусства. Произведения Кирцовой находятся в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), Музея современного искусства в Авиньоне (Франция), Zimmerly Art Museum в Нью-Брусвике (США).

На выставке в SISTEMA GALLERY представлены серии «Северное Чертаново», «Казачий переулок», «Судак», «Пейзаж», «Путешествия», «Север», «Справочник по цвету», «Серая шкала», а также отдельные произведения 1980–2020-х годов.

Презентация издания состоялась 13 февраля.