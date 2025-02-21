Орнаменты, которые говорят: камчатский ученый воссоздал узоры и костюмы народов Севера

Горы – зигзаги, тундра – полосы, зубы духа нинвита – треугольники. Эти и другие орнаменты, а также эскизы этнической одежды, сшитой из кожи благородных рыб, шкур тюленей и оленей, по старым фотографиям и архивным данным музеев воссоздали в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга.

Впервые в России вышла онлайн-энциклопедия, посвященная малым народностям, проживающим в суровых условиях северо-востока нашей страны. Над «Интерактивным атласом коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», где собраны научные данные об истории, культуре, географии расселения, социально-антропологическом многообразии и национальном фольклоре 40 малочисленных народов, работал созданный для этого научный консорциум. 70 российских ученых и экспертов по КМНС собирали результаты многолетних исследований и экспедиций лингвистов, историков, фольклористов, этнологов и антропологов, а эскизы национальных костюмов северных народов создавал лаборант-исследователь молодежной лаборатории лингвистической антропологии Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Кирилл Косыгин.

Сложности возникали из-за того, что многие детали одежды и орнаменты были утрачены, и, чтобы изобразить костюм, приходилось делать запросы в краеведческие музеи, консультироваться с представителями малочисленных народностей, искать в архивах старинные изображения и скрупулезно их исследовать, чтобы графически обозначить все особенности национальных костюмов и узоры, которые всегда имели особое значение, объяснил магистрант направления этнолингвистика КамГУ им. Витуса Беринга. По орнаментам, как по книге, можно было прочитать летопись семьи и всего народа. Нашивками-знаками обозначали, скажем, удачную охоту на медведя и рыбалку, большое стадо оленей, части света, северное сияние.

«Современные узоры уже не несут смысловую нагрузку. Это просто набор символов и рисунков. Раньше это было зашифрованное послание, значение которого в наши дни уже утрачено. Даже старейшины не помнят, что обозначает некоторые редко использующиеся элементы», – делится камчатский исследователь.

Хотя, конечно, то, что зигзаги символизируют волны или горы, и так понятно. А вот розетки с концентрическими кругами надо расшифровать – они могут означать Вселенную и три мира: верхний, средний и нижний. Белые круги в коричневых квадратах – Солнце, коричневые – Луну, а Т-образный узор в сочетании с кругом или овалом – это древний оберег и символ оленьего хвостика. Оленей вообще целиком не вышивали, только рога. Хотя других животных, скажем, барана, у коряков и ительменов изображают натуралистично, к примеру, баранья голова на капюшоне верхней меховой одежды кухлянки.

Одним из самых распространенных узоров можно считать «шахматную доску». Такое чередование светлых и темных квадратов означает тундру с кочками, а светлые и темные треугольники у кочевых коряков – зубы духа нинвита, они, между прочим, отпугивают злых духов. Еще изображают льдинки и солярные символы, которые, как объяснил Кирилл Косыгин, камчатские этносы наносили на наружную сторону одежды, а чукчи прятали на изнанке, как обереги.

Разные геометрические фигуры: крест, звездчатый круг, полосы, квадраты, треугольники вообще характерны для северо-восточных этносов, а растительные мотивы – для восточно-европейских. Особое место в орнаменте одежды у северных этносов традиционно отводилось рыбе — дару природы и основному продукту питания, от которого зависело выживание и людей, и ездовых собак. Причем, мясо рыбы ели, а из выделанной кожи кижуча, кеты, кунжи, горбуши делали прочный, водонепроницаемый материал, из которого шили одежду, обувь, головные уборы. Так что рыбу достаточно часто «увековечивали» в орнаменте.

«Такие необычные, но, увы, исчезающие традиции, особенности уклада жизни и быта северных этносов нашли свое отражение в «Интерактивном атласе». Проект продолжает дополняться новыми сведениями, так с помощью «цифры» можно сохранить информацию о предках и донести ее до потомков», – подытожил исследователь Университета первооткрывателей.