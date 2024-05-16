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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сергей Жуков объявил о съемках второго сезона сериала «Камера Мотор» про начало девяностых

editor
By editor
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сергей жуков и вадим бакунев

Во вторник, 14 мая новыми гостями авторской программы журналиста, кинообозревателя и программного директора кинофестиваля Original+ Сусанны Альпериной – «Медийные лица», которая выходит на национальном видеохостинге RUTUBE, стали шоумен и создатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и сценарист и продюсер Вадим Бакунев. В рамках шоу Жуков и Бакунев объявили о продлении на второй сезон сериала «Камера Мотор» – первого проекта компании «Руки Вверх Production», снятого специально для ТНТ и, который с успехом прошел в эфире телеканала. 

Сергей Жуков, продюсер сериала «Камера Мотор»:

«Сейчас мы пишем второй сезон. Но нужно понимать, что съемки занимают большое количество времени и это, как всегда, летнее время. Получается, у нас есть конкретный период, в который надо попасть». 

Вадим Бакунев, креативный продюсер сериала «Камера Мотор»:

«Для нас это вызов. И я знаю, что для актеров – и Димы Колчина, и Макса Киселева, и многих других – наш проект в приоритете, и они ждут съемок. Второй сезон будет точно, но конкретные даты мы пока не называем».

Также в интервью Сергей Жуков и Вадим Бакунев поделились историей создания сценария первого сезона и рассказали почему сюжет и герои близки отечественному зрителю.

«Камера Мотор» – это ностальгическая комедия о культурном наследии девяностых годов, а именно о хитах VHS-кассет, которыми засматривалась вся страна. По сюжету обычный парень и сотрудник видеосалона Николай Виденин (Павел Рассомахин), влюбленный в кино, случайно ставит школьникам кассету с фильмом для взрослых вместо мультфильма. 

Виденина отправляют на год в колонию-поселение. Но здесь происходит невероятное: по приказу начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин) он начинает снимать ремейки мировых кинохитов от «Терминатора» до «Индианы Джонса». Главные роли достаются другим заключенным, а спецэффекты и декорации создаются из подручных средств. 

 Главные роли в первом сезоне сериала «Камера Мотор» исполнили: Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Ирина Выборнова, Сергей Беляев, Софья Сокур и другие.

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