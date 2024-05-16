Сергей Жуков объявил о съемках второго сезона сериала «Камера Мотор» про начало девяностых

Во вторник, 14 мая новыми гостями авторской программы журналиста, кинообозревателя и программного директора кинофестиваля Original+ Сусанны Альпериной – «Медийные лица», которая выходит на национальном видеохостинге RUTUBE, стали шоумен и создатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и сценарист и продюсер Вадим Бакунев. В рамках шоу Жуков и Бакунев объявили о продлении на второй сезон сериала «Камера Мотор» – первого проекта компании «Руки Вверх Production», снятого специально для ТНТ и, который с успехом прошел в эфире телеканала.

Сергей Жуков, продюсер сериала «Камера Мотор»:

«Сейчас мы пишем второй сезон. Но нужно понимать, что съемки занимают большое количество времени и это, как всегда, летнее время. Получается, у нас есть конкретный период, в который надо попасть».

Вадим Бакунев, креативный продюсер сериала «Камера Мотор»:

«Для нас это вызов. И я знаю, что для актеров – и Димы Колчина, и Макса Киселева, и многих других – наш проект в приоритете, и они ждут съемок. Второй сезон будет точно, но конкретные даты мы пока не называем».

Также в интервью Сергей Жуков и Вадим Бакунев поделились историей создания сценария первого сезона и рассказали почему сюжет и герои близки отечественному зрителю.

«Камера Мотор» – это ностальгическая комедия о культурном наследии девяностых годов, а именно о хитах VHS-кассет, которыми засматривалась вся страна. По сюжету обычный парень и сотрудник видеосалона Николай Виденин (Павел Рассомахин), влюбленный в кино, случайно ставит школьникам кассету с фильмом для взрослых вместо мультфильма.

Виденина отправляют на год в колонию-поселение. Но здесь происходит невероятное: по приказу начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин) он начинает снимать ремейки мировых кинохитов от «Терминатора» до «Индианы Джонса». Главные роли достаются другим заключенным, а спецэффекты и декорации создаются из подручных средств.

Главные роли в первом сезоне сериала «Камера Мотор» исполнили: Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Ирина Выборнова, Сергей Беляев, Софья Сокур и другие.