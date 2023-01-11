ЦТИ «Фабрика» открывает персональную выставку Ильи Романова «В темноте. В окне. На полу»

17 января в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется персональная выставка Ильи Романова «В темноте. В окне. На полу». Сайт-специфик проект рассказывает о странном саде, мрачном, но притягательном. Это сад меланхолии, обращённой в муть нынешнего и наполненный объектами-существами.

Основной образный строй проекта — окна самого масштабного зала Центра творческих индустрий «Фабрика» — зала «Оливье». Именно окна, которые чаще всего остаются за кадром, являются главным акцентом выставки. Свет из окон, днем — естественный, а вечером — рассеянно-приглушенный создает дополнительную мистическую атмосферу странного сада, созданного художником.

На выставке будет представлена сайт-специфик инсталляция, созданная художником специально для проекта. Экспозицию дополнят вязаные объекты, музыкальные композиции из авторского проекта художника «Stupor mundi» и другие произведения.

Илья Романов — художник, родился в Москве, в 1985 году. В 2008 году закончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова Живет и работает в Москве — в старейшем Ботаническом саду «Аптекарский огород». Художник создает сады в жизни и в искусстве.

Участник множества коллективных проектов, среди которых: «Heavy-Metal» (галерея «Риджина»), «Кажется, здесь чего-то не хватает» (Винзавод), «Стой! Кто идет?» (Московский музей современного искусства), «Среда ожидания» (Галерея 21) и других. Избранные персональные проекты: «Найденные сады» (галерея «Электрозавод»), «Поверхность» (Gallery White).

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