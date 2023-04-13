Памяти Ольги Глебовой. Выставка «Шедевры графики XVIII – XXI веков» в музее А.С. Пушкина

В 2022 году ушла Ольга Сергеевна Глебова - человек, который посвятил всю свою жизнь изучению графического искусства. Выпускница Российского государственного гуманитарного университета, много лет проработавшая в отделе научной экспертизы Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э.Грабаря, а потом, как независимый специалист, она была незаменимым помощником музейных сотрудников, коллекционеров и антикваров, желавших получить максимально полную и достоверную информацию о произведениях искусства. Настоящим венцом ее научной карьеры стал изданный в 2018 году монументальный труд, посвященный Обществу русских акварелистов – полный справочник, который никогда не потеряет своей актуальности для любителей отечественной графики.

Отдельно хочется отметить участие Ольги Сергеевны в деятельности Клуба коллекционеров графики. С самого его основания она словом и делом поддерживала нас, почти не пропуская наши встречи и выставки. Конечно, смерть Ольги не могла оставить равнодушным никого из ее друзей и коллег. И наш Клуб решил сделать выставку памяти Ольги Глебовой, доступными нам силами показать небольшой кусочек того мира графики, в котором и которым она жила.

Выставка состоит из двух частей. Первая – это небольшая домашняя коллекция самой Ольги Сергеевны, окружавшая ее каждодневно. Разумеется, Ольга не была собирателем в привычном смысле этого слова. Большинство принадлежавших ей работ — это подарки коллекционеров и современных авторов. Подборка эта довольно разношёрстна и эклектична, но тем не менее, на мой взгляд, довольно точно, как любое собрание, отражает образ ее владельца. Здесь и работа классика датской карикатуры Херлуфа Бидструпа, и лирический пейзаж Татьяны Мавриной, и весьма оригинальный портрет Ольги, написанный известным шестидесятником Владимиром Лемпортом.

Вторая часть экспозиции – это выставка-посвящение. Более 20 московских и петербургских коллекционеров и художников предоставили для нее произведения русской и европейской графики XVI-XXI столетий. Те листы, которые Ольга Глебова видела, с которыми она работала, которые атрибутировала или просто обсуждала с коллегами.

Наиболее ранняя вещь здесь – портрет работы нюренбергского мастера Бартеля Бехама (1502-1540), который, благодаря усилиям Ольги, обрел историю бытования. Безусловные раритеты – образцы ранней отечественной графики – гуашь Гавриила Сергеева времен его участия в посольстве М.Кутузова в Константинополь и прелестная орнитологическая акварель графа Федора Толстого. Обязательно надо было показать и Общество русских акварелистов: ярким образцом их творчества является экран веера, расписанный Елизаветой Бем, Альбертом Бенуа и Николаем Каразиным. Конечно, не могли мы обойтись без объединения «Мир искусства»: здесь изящнейшие произведения Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Валентина Серова. Еще одна редкость для отечественных собраний – акварель знаменитого Альфонса Мухи. Авангард представлен театральными работами Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, литографированным «Танцем» Анри Матисса, кубистической акварелью Маревны.

Время работы выставки: с 14 апреля по 14 мая 2023 года.

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