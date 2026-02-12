«Однажды… Мишель Легран»

От дебюта в Парижской консерватории, когда ему было всего 10 лет, до концерта в Парижской филармонии на закате жизни, фильм исследует жизнь Мишеля Леграна, полную незабываемых историй и мелодий. Этот ретроспективный фильм с уникальными архивами и интервью предлагает зрителю увидеть личный портрет Маэстро, чей бурный и одновременно очаровательный темперамент покорял всех, кто его окружал.

О композиторе

Мишель Легран является единственным композитором, на счету которого три «Оскара» и пять премий Grammy в номинации «Лучшая музыка». В его дискографии более 100 альбомов.

Он написал музыку к более 200 фильмам. Среди наиболее известных его работ — музыка к фильмам «Шербурские зонтики», «Сладкий ноябрь», «Девушки из Рошфора».

Легран работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд.

Фильм стоит посмотреть!..

Легенды в кадре: своими воспоминаниями о Мишеле делятся Стинг, Катрин Денев и другие мастера мирового кино и сцены.

Никогда не публиковавшиеся архивы и редкие закадровые моменты из жизни композитора, включая съемки с Жаком Деми, личные разговоры с Аньес Варда, общие моменты с Барброй Стрейзанд и многое другое.

Нежный и проникновенный, этот фильм сможет вызвать приятные эмоции и вдохновить зрителей, которые интересуются творчеством композитора, а также любят классическое кино XX века. Это не просто история жизни великого музыканта, это история целого поколения.

Съемочная группа собрала уникальный материал, превращая фильм в многослойную симфонию, где переплетаются интервью, музыка, кинематограф и редкая хроника. Это не просто биография — это эмоциональное музыкальное путешествие, полное ностальгии и вдохновения. Кроме архивных кадров и воспоминаний знаменитых людей, с которыми композитора сталкивала судьба, в картине есть трогательные и эмоциональные: вот Легран в полном расцвете сил руководит на репетиции и в студии, путешествует, выходит к роялю, а вот он же сталкивается с событиями в жизни, к которым он совершенно не был готов…

Фильм понравится поклонникам классического французского кино, которое не обходилось без музыки Мишеля Леграна: «Шербурские зонтики», «Банда аутсайдеров», «Жить своей жизнью». А также любителям фильмов-биографий о ключевых персонах своего времени: «Варда глазами Аньес», «Джейн глазами Аньес В.» и др.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2025 году в рамках программы Cannes Classics.

Фильм «Однажды… Мишель Легран» — тонкий, поэтичный и музыкальный портрет одного из величайших композиторов XX века. Это кино о человеке, чьи мелодии стали символом эпохи, чьё имя звучало в титрах фильмов «Шербурские зонтики», «Сладкий ноябрь», «Афера Томаса Крауна» и др. Выход фильма приурочен ко Дню Рождения композитора — 24 февраля ему бы исполнилось 94 года.

Позвольте музыке вновь затронуть струны вашей души.