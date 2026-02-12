Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Однажды… Мишель Легран»

«Однажды… Мишель Легран»

By T1
140
michel legrand
Фото предоставлено Кинопрокатной компанией «Кино.Арт.Про»

От дебюта в Парижской консерватории, когда ему было всего 10 лет, до концерта в Парижской филармонии на закате жизни, фильм исследует жизнь Мишеля Леграна, полную незабываемых историй и мелодий. Этот ретроспективный фильм с уникальными архивами и интервью предлагает зрителю увидеть личный портрет Маэстро, чей бурный и одновременно очаровательный темперамент покорял всех, кто его окружал.

О композиторе

Мишель Легран является единственным композитором, на счету которого три «Оскара» и пять премий Grammy в номинации «Лучшая музыка». В его дискографии более 100 альбомов.

Он написал музыку к более 200 фильмам. Среди наиболее известных его работ — музыка к фильмам «Шербурские зонтики», «Сладкий ноябрь», «Девушки из Рошфора».

Легран работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд.

Фильм стоит посмотреть!..

Легенды в кадре: своими воспоминаниями о Мишеле делятся Стинг, Катрин Денев и другие мастера мирового кино и сцены.

Никогда не публиковавшиеся архивы и редкие закадровые моменты из жизни композитора, включая съемки с Жаком Деми, личные разговоры с Аньес Варда, общие моменты с Барброй Стрейзанд и многое другое.

Нежный и проникновенный, этот фильм сможет вызвать приятные эмоции и вдохновить зрителей, которые интересуются творчеством композитора, а также любят классическое кино XX века. Это не просто история жизни великого музыканта, это история целого поколения.

Съемочная группа собрала уникальный материал, превращая фильм в многослойную симфонию, где переплетаются интервью, музыка, кинематограф и редкая хроника. Это не просто биография — это эмоциональное музыкальное путешествие, полное ностальгии и вдохновения. Кроме архивных кадров и воспоминаний знаменитых людей, с которыми композитора сталкивала судьба, в картине есть трогательные и эмоциональные: вот Легран в полном расцвете сил руководит на репетиции и в студии, путешествует, выходит к роялю, а вот он же сталкивается с событиями в жизни, к которым он совершенно не был готов…

Фильм понравится поклонникам классического французского кино, которое не обходилось без музыки Мишеля Леграна: «Шербурские зонтики», «Банда аутсайдеров», «Жить своей жизнью». А также любителям фильмов-биографий о ключевых персонах своего времени: «Варда глазами Аньес», «Джейн глазами Аньес В.» и др.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2025 году в рамках программы Cannes Classics.

Фильм «Однажды… Мишель Легран» — тонкий, поэтичный и музыкальный портрет одного из величайших композиторов XX века. Это кино о человеке, чьи мелодии стали символом эпохи, чьё имя звучало в титрах фильмов «Шербурские зонтики», «Сладкий ноябрь», «Афера Томаса Крауна» и др. Выход фильма приурочен ко Дню Рождения композитора — 24 февраля ему бы исполнилось 94 года.

Позвольте музыке вновь затронуть струны вашей души.

Предыдущая статья
В Архангельской области прошли съёмки трагикомедии о страхе смерти и способах борьбы с ним
Следующая статья
Музей Победы запустил масштабный исторический проект к Году единства народов России

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru