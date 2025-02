На Литрес растет интерес к биографии Джей ди Вэнса

Книжный сервис Литрес в феврале зафиксировал в 8 раз всплеск интереса к автобиографии вице-президента США Джей Ди Вэнса. Эту должность при президенте Дональде Трампе он занял 20 января 2025 года.

В сервисе Литрес книга представлена в нескольких вариантах. На русском языке «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса» на Литрес в данный момент доступна в формате саммари (краткое изложение). Его продажи в феврале по сравнению с январем выросли в 9 раз. Также читатели могут познакомиться с книгой Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis в оригинале, на английском языке, и в немецком переводе. Интерес к оригинальной версии в феврале вырос в 5 раз.

Мемуары Джей Ди Вэнса, изданные в июне 2016 года, повествуют о жизни и взрослении в Ржавом поясе — части Среднего Запада и Восточного побережья США, где до 1970-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли американской тяжелой промышленности (также известен как Фабричный или Индустриальный пояс). «В связи с нынешней новостной повесткой мы отмечаем рост читательского интереса не только к книгам, посвященным президенту США Дональду Трампу, текстам, рассказывающим о политической ситуации на Западе но и к мемуарам его сторонников, активно появляющихся в информационном поле. В частности, конечно, интерес вызывает произведение Джея Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли».

«Политик Джей Ди Вэнс — личность действительно неординарная. Широкой публике он стал известен с января 2025 года, когда занял должность вице-президента США. Однако читатели мемуаров знают Вэнса как героя книги «Элегия Хиллбилли», в которой он честно и открыто рассказывает о своем происхождении, трудном детстве в неблагополучной семье и плохом районе. Хиллбилли — так уничижительно называют малообеспеченных и плохо образованных жителей «Ржавого пояса» США. Единственной, кто верил в Джея Ди, была его бабушка. Она-то и привила юноше любовь и даже страсть к учебе и поспособствовала его крайне успешной карьере юриста и теперь политика. Его книга — не только история взросления и становления амбициозного человека, но и рассуждение о неравенстве, шансах и силе духа», — отмечает Елена Тарасова, нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес».