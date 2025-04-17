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«Огибаешь»: блогер-строитель Сергей Холодов выпустил новый трек о любви

editor
By editor
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огибаешь

Сергей Холодов стал известен благодаря блогу о стройке и шумоизоляции. В 2009 Сергей приехал в Москву и начал свою жизнь с чистого листа.

«Жил на вокзале, расклеивал рекламу, чем и зарабатывал в самом начале, параллельно с этим клеил листовки с моими услугами по ремонту квартир. Спустя месяц мне позвонили, начались заказы, они обеспечили мне сначала комнату в общежитии, а потом и квартиру в Москве» — рассказывает Сергей.

В своем блоге Сергей рассказывает о том, как избежать обмана, как правильно изолировать от шума квартиры и дома. Помимо этого, Сергей провел более 100 эфиров в строительных передачах на федеральных каналах, делает ремонт звездам отечественной эстрады.

Несколько лет назад Сергей поздравил свое сообщество подписчиков с Днем Строителя треком «Наши планы», в котором в юмористической форме рассказал историю прораба, который случайным образом оказался в Сочи.

Сегодня Сергей продолжает выпускать новые треки. По словам блогера, «петь и делиться творчеством — мечта с детства».

Свой первый трек Сергей записал исключительно для жены, в качестве подарка на 8 марта, идея потерпела крах, подарок не был оценен, зато, благодаря этому, народ услышал новое имя в шансоне.

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