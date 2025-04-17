«СмешBand» возвращается на «Дикую Мяту» 

Музыкальный коллектив «СмешBand» выступит на фестивале «Дикая Мята», где представит специальную программу, посвященную 10-летию проекта.

«Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный музыкальный опен-эйр. Прошлым летом выступление «СмешBand» на «Дикой Мяте» стало настоящим событием: многие зрители прибыли на фестиваль заранее, чтобы услышать любимые с детства песни из «Смешариков» в живом исполнении и увидеть авторов музыки и артистов озвучивания. Вдохновленные таким теплым приемом, музыканты решили вернуться, чтобы отметить 10-летие группы вместе со зрителями.

Гостей фестиваля ждет театрализованное шоу, в котором органично объединяются элементы рока, джаза, фанка, этно- и поп-музыки. Это не просто концерт, а удивительная встреча с бессменными авторами музыки и песен к сериалу «Смешарики» Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. Выступление «СмешBand» — событие, объединяющее слушателей всех возрастов, создающее атмосферу радости, юмора и добра.