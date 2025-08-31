«Я – новая эпоха!»: MARGO и Lil Pump выпустили долгожданный фит

Долгожданная премьера в музыкальной тусовке: звезда №1 и американский рэпер выпустили трек «KUKAREKU». Благодаря MARGO эта песня засела в головах слушателей задолго до того, как началась работа в студии.

Трек «KUKAREKU» — фит в хип-хоп стиле, где один куплет исполняет Lil Pump на английском языке, второй — MARGO на русском. Певица призналась, что рэпер — «классный и атмосферный чувак, талантливый и работоспособный», и работать с ним — одно удовольствие.

«Lil Pump — это любовь! Я горжусь этим фитом, этой работой. У нас был отличный вайб. С Lil Pump классно и легко работать, он был согласен на всё, что я предлагала. У меня есть особый дар сводить мужчин с ума. Я в очередной раз убедилась, что я, действительно, звезда номер 1, и я покоряю мировую сцену. Это только начало!», — рассказала певица.